ארבעה רופאים בכירים במערכת הבריאות הבריטית תמכו בפומבי בטבח 7 באוקטובר.

תחקיר של ארגון "הקמפיין נגד אנטישמיות" מעלה כי מספר רופאים בכירים בבריטניה הביעו תמיכה גלויה בטבח 7 באוקטובר וכן בתקריות אנטישמיות נוספות.

התחקיר פורסם ב"טלגרף" הבריטי, וממנו עולה כי כבר ביום הטבח ב-7 באוקטובר שיתף ד"ר מוחמד סעד רשאד, רופא עיניים בכיר בבתי החולים "אשפורד וסנט פיטרס" במחוז סארי, פוסט המציג תמונות של מחבלי חמאס משתמשים במצנחי רחיפה על מנת לחדור ליישובי עוטף עזה, לצד הכיתוב "יצירתיות" וכן שלושה אימוג'י בצורת לב.

לאחר מכן הוא העלה תמונה ועליה נכתב "מהנהר ועד הים, פלסטין תהיה חופשית" והאשטג #מבול אל אקצא".

לאחר מכן שיתף תמונה של אדם המחזיק שלט "ב-7 באוקטובר ישראל הרגה את האנשים שלה, וטייחה זאת כדי להצדיק רצח עם".

על פי הדיווח ב"טלגרף" הבריטי, בשנת 2025 זכה ד"ר רשאד בתואר "איש החינוך של השנה" בטקס פרסי המוסלמים הבריטים.

בתגובה לתחקיר, אמר ד"ר רשאד ל"טלגרף" כי "אני מצר עמוקות על כך ששיתפתי מחדש מספר פוסטים מבלי לקרוא או לשקול אותם כראוי. אני שולל באופן חד-משמעי אנטישמיות, גזענות וכל צורה של אפליה. אינני תומך בחמאס או בכל ארגון אחר שהוכרז כארגון אסור, ואני מגנה טרור, לקיחת בני ערובה ותקיפות מכוונות נגד אזרחים. הייתי מזועזע עמוקות מהרג אזרחים ישראלים ומלקיחת בני ערובה ב-7 באוקטובר 2023, בדיוק כפי שהושפעתי עמוקות מהאובדן העצום של חיי אזרחים ומהסבל ההומניטרי בעזה".

במקרה נוסף, ד"ר שבינה סולטן, ראומטולוגית כללית בבית חולים בקית'לי הגיבה לפוסט בו נכתב כי ישראלים ששהו במסיבת ה"נובה" נחטפו לעזה ונלקחו כבני ערובה. היא כתבה כי "כשאנשים נתונים תחת כיבוש, ההתנגדות מוצדקת!".

ד"ר ג'וואד אזהר, רופא מומחה לגסטרואנטרולוגיה ולרפואה דחופה בבית החולים "גוד הופ" בברמינגהאם, הצדיק את המתקפה על בית הכנסת "היטון פארק" ביום כיפור בשנה שעברה, בו נהרגו שני מתפללים.

אזהר שיתף סרטון בו נראה ילד האומר כי הוא רוצה "לנקום על מה שעשו לאדמה שלנו", ושואל: "האם הם היו מקבלים מצב שבו הילדים שלהם נותרים ללא אב, כמונו?". לצד התמונה כתב ד"ר אזהר כי "כך נולדים לוחמי חופש".