הרב אלי בזק: "יש רק מפלגה אחת שעוסקת במה שעם ישראל צריך היום יותר מהכל - נעם לישראל"

הרב אלי בזק, מבכירי רבני הר המור, התייחס להתלבטות סביב הצבעה למפלגת נעם על רקע שאלת אחוז החסימה, וטען כי הבוחר צריך להכריע בהתאם למצפונו ולא על בסיס סקרים וחישובים פוליטיים.

הרב בזק קשר בדבריו בין סיכוייה של נעם לבין התהליך הרוחני שלדבריו עובר על הציבור בישראל. "כשהתשובה מופיעה בעולמנו, אז באמת יש איזו התנוצצות של כלל ישראל. בכלל ישראל יש יסוד עמוק של השתחררות", אמר. "ועל זה נעם בנויים. תדעו לכם, הסיכוי של נעם בנוי על זה".

לדבריו, ההתעוררות שהוא מזהה בציבור יכולה לבוא לידי ביטוי גם בבחירות: "כלל ישראל מתעורר בתשובה, וזהו, ואף אחד לא אומר את זה. יש מפלגה אחת שאומרת: עם ישראל חוזר בתשובה, שאומרת את האמירה האמיתית הזו - אז כן, נעם. זה ברור, פשוט, רציונלי".

בהמשך התמקד הרב בזק בחשש מפני אובדן קולות במקרה שמפלגה אינה עוברת את אחוז החסימה, וטען כי מלכתחילה אין זה שיקול שעל האזרח להביא בחשבון בעת ההצבעה.

"רבותיי, זה שכל פשוט. ואני בכלל, אני אומר, יש סברה חדשה שנולדה לי בעקבות הבהירות של השכל אחרי יום כיפור", אמר. "אמרתי לעצמי: רגע, מה מעבירים את המוח עם האחוז - איך זה נקרא - אחוז החסימה? מה פתאום? מה, אתה פוליטיקאי?"

הרב בזק טען כי זכות ההצבעה ניתנת לאזרח כדי שיבטא את עמדתו ולא כדי שינסה לחשב את התוצאה הפוליטית. "האם כשאתה הולך להצביע בבחירות, הזכות שלך להצביע בבחירות זה בגלל שאתה פוליטיקאי, או בגלל שאתה אזרח בעל מצפון? למה יש לך זכות להצביע? למה בכלל נותנים לך זכות להצביע? כי אתה אזרח בעל מצפון, לא שאתה פוליטיקאי".

"פוליטיקה תשאיר לפוליטיקאים", הוסיף. "אתה צריך להצביע לפי המצפון שלך".

לדבריו, אדם שמעדיף מפלגה מסוימת אך מצביע לאחרת רק בשל החשש מאחוז החסימה אינו מבטא בקלפי את עמדתו האמיתית: "אם אתה לא מצביע לפי המצפון, אלא לפי סיכוי וזה, אתה מצביע על משהו כשאתה באמת חושב שיש משהו אחר יותר טוב, שהוא יותר צודק. אבל אתה מצביע כדי שלא ילכו קולות לאיבוד בגלל אחוז החסימה, נכון? אז הפתק שלך לא שווה כלום".

הרב בזק אף החריף את הביקורת ואמר: "לא שווה כלום. אתה בגדת בחובה האזרחית שלך. אתה כאזרח צריך להצביע לפי המצפון שלך, ולא לפי הפוליטיקה".

לדבריו, גם השיח התקשורתי תורם להתמקדות בשאלות של גושים ואחוז החסימה: "זה התקשורת מבלבלת את כולם. התקשורת מבלבלת את כולם. אחוז החסימה, שמאל, ימין. כאילו כל הסוגיה זה שמאל, ימין וזהו. אין סוגיות אחרות. כן? זה פשוט בלוף".

כדוגמה לטיעונו הזכיר הרב בזק את מפלגת הגמלאים, שלדבריו זכתה בשבעה מנדטים אף שבתחילת דרכה סיכוייה נראו נמוכים. הוא ייחס את הצלחתה לכך שהצליחה לפנות למצפונם של הבוחרים.

"שבעה מנדטים. הם קיבלו שבעה מנדטים. מאפס, מכלום", אמר. "כמו שהיו, ככה גם נעלמו, כן? אחרי זה נעלמו. אבל היו להם שבעה מנדטים. למה? כי הם עבדו על המצפון של בני אדם. פתאום".

בסיום חזר הרב בזק על עמדתו שלפיה הבוחר צריך להתמקד בתפיסת עולמו ולא בחישובים אלקטורליים: "פתאום אדם מצביע איפה יהיה המצפון שלו. לא לפי חשבון ימין, שמאל - מה הקשקושים האלו? אתה אזרח, אדוני. תצביע בשם המצפון שלך".

לדבריו, "פה כל נקודת המבט לא נכונה. זה חלק מההשפעה של יום הכיפורים על השכל שלי, לפחות. זה פתאום היה לי פשוט".