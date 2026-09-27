צפו: ילד העביר אמל"ח לחמאס דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (ראשון) תיעוד מרצועת עזה שבו נראה ילד מעביר נשק לתוך בית אזרחי באזור מחנות המרכז.

לפי צה"ל, הכוחות הפועלים ברצועה זיהו מחבל שהשתמש בילד כדי להעביר את הנשק אל תוך הבית.

בצה"ל טענו כי המחבל ניצל את הילד כמגן אנושי, מתוך כוונה למנוע מהכוחות לתקוף ולסכל את העברת אמצעי הלחימה.

בצבא הציגו את האירוע כדוגמה נוספת למה שהם מגדירים שימוש שיטתי של ארגוני הטרור ברצועה בילדים לצורכי טרור.

לדברי צה"ל, שימוש זה נעשה תוך הפרת הדין הבין-לאומי ובמסגרת ניסיונות לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים באזור הקו הצהוב ונגד אזרחי ישראל.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל.