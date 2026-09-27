סמוטריץ': היועמ"שית עובדת אצל איזנקוט

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה היום (ראשון) ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בדרישה לבטל לאלתר את ההנחיה לעכב עד לאחר הבחירות את סיום המכרז לבנייה בשטח E1 שבמעלה אדומים.

במכתב טען סמוטריץ' כי המכרז אינו כרוך בהחלטה חדשה של הממשלה או של שר, אלא מהווה המשך של הליך מקצועי וטכני שהחל זמן רב לפני תקופת הבחירות והתקדם, לדבריו, בקצב הרגיל וללא מעורבות של הדרג הפוליטי.

סמוטריץ' מתח ביקורת גם על האופן שבו התקבלה ההנחיה. לדבריו, היא ניתנה בעקבות ישיבה בראשות המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, מבלי שהדרג המדיני שותף בהליך לפני קבלת ההחלטה.

"ההנחיה שוברת שיא נוסף של עזות מצח ייעוצית הרואה עצמה כ'סמכות על' כל יכולה שאינה נדרשת אפילו לשיתוף הדרג המדיני בהליכים עובר לקבלת ההחלטה", כתב.

לגופו של המכרז טען שר האוצר כי ההנחיה אינה נשענת על בסיס משפטי מספק. לדבריו, ההנחיות החלות בתקופת בחירות עוסקות בקבלת החלטות בידי הממשלה והשרים, בעוד שבמקרה הנוכחי מדובר בהמשך הליך מכרזי שכבר יצא לדרך.

סמוטריץ' הוסיף כי בחירת הזוכים נעשית בוועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל על בסיס קריטריונים שנקבעו מראש, וטען כי מדובר ב"הליך טכני" שבו שיקול הדעת מצומצם.

בהמשך המכתב החריף סמוטריץ' את הטון וטען כי דווקא עצירת המכרז הופכת את הסוגיה לחלק ממערכת הבחירות. הוא קשר בין ההנחיה לבין עמדתו של גדי איזנקוט בנושא הבנייה באזור וטען כי מדובר בניסיון להשאיר אפשרות להקמת מדינה פלסטינית.

"אם בזהירות מקמפיין בחירות עסקינן הרי שדווקא הנחיה מקוממת זו, שאינה אלא ניסיון בוטה למנוע קביעת עובדות בשטח ב-E1 בכדי להשאיר פתח להקמת מדינת טרור בלב ליבה של הארץ ובהתבסס על משאלת לב שהשמאל ינצח בבחירות, וכדבריו של גדי איזנקוט הוא יעצור את הבניה - דווקא הנחיה זו היא שמהווה התערבות בוטה במערכת הבחירות", כתב.

במקביל, במהלך סיור בחוות החקלאיות ביהודה ושומרון, תקף סמוטריץ' את היועצת המשפטית לממשלה ואמר: "גלי בהרב מיארה מנסה לעצור את הבנייה ב-E1. היא מתערבת בקמפיין הבחירות ועובדת אצל גדי איזנקוט שהודיע שיעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה מדינה פלסטינית - מדינת טרור בלב מדינת ישראל. אני לא אאפשר לה לעשות את זה".

סמוטריץ' פנה גם ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, וקרא לו להתערב: "אני קורא לשופט סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית - תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות, בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומה של מדינת ישראל".

את מכתבו ליועמ"שית חתם סמוטריץ' בדרישה ברורה: "אני דורש כי תודיעיני לאלתר על ביטול ההנחיה האמורה ועל כי אין כל מניעה לקדם את הליכי המכרז באופן ובמועדים הרגילים שנקבעו בו".

במפלגת 'עוצמה יהודית' הגיבו להחלטת היועמ"שית: "הגיע הזמן לבצע שינוי אמיתי במערכת המשפט ולהחזיר את תפקיד הייעוץ המשפטי לייעודו הטבעי. היועמ"שית המודחת לאורך קדנציה שלמה, 4 שנים, מנסה פעם אחר פעם, לתקוע מקלות בגלגלים ולהפריע למהלכים שממשלת הימין ביקשה לקדם".

עוד הוסיפו: "ראינו כיצד היא ניסתה למנוע מהשר בן גביר לחלק נשקים לאזרחים, להקים משמר לאומי, לבצע מינויים במשטרה ועוד שורה ארוכה של צעדים. כעת, היא גם מנסה למנוע מאיתנו להמשיך לבנות ביהודה ושומרון - אין אבסורד מזה".