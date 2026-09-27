פרטים חדשים מתחקיר פיצוץ רחפן ה"עטלף", שבו נפלו ביום חמישי שני לוחמי מילואים ברצועת עזה, מחזקים את ההערכה בצה"ל כי מדובר בתאונה מבצעית - וכי חמאס לא היה מעורב באירוע.

במוקד התחקיר עומדת כעת שאלה מרכזית: מדוע התפוצץ מטען הנפץ שנשא הרחפן, אף שהלוחמים ביצעו פעולה שאמורה הייתה, על פי מנגנון הבטיחות שלו, למנוע את הפיצוץ.

על פי הפרטים שפורסמו הבוקר בגלי צה"ל, ההערכה היא כי בעת שהרחפן התרומם לאוויר לאחר הפעלתו, הוא פגע בחפץ גבוה - ייתכן שכבל חשמלי או עמוד - ובעקבות הפגיעה נפל. שני הלוחמים שהפעילו אותו, מפעילי רחפנים מוסמכים ומנוסים, הבינו כי הרחפן נפל לאחר ששמעו רעש והמצלמה שהותקנה עליו חדלה לפעול.

בשלב הזה ביצעו השניים את הפעולה הראשונית שנועדה להפחית את הסכנה הנשקפת מהרחפן: הם כיבו את השלט. על פי מנגנון הבטיחות של המערכת, כאשר השלט כבוי, מטען הנפץ של הרחפן אינו אמור להתפוצץ.

אלא שזה בדיוק מה שאירע בהמשך - וזו אחת הסוגיות המרכזיות שנבדקות כעת בתחקיר הצה"לי.

הרחפן נפל על צילייה בתוך המוצב, וכך נותר למעשה רחפן הנושא מטען נפץ שלא התפוצץ בסמוך ללוחמים. שני הלוחמים החליטו לפנות אותו אל מחוץ למוצב, כדי להרחיק את הסכנה משאר הכוחות ששהו במקום. צוות סילוק פצצות לא הוזמן לזירה.

בזמן שהשניים נשאו את הרחפן בדרכם אל מחוץ למוצב, הוא התפוצץ. שני הלוחמים נהרגו.

בצה"ל בוחנים את השתלשלות האירועים ואת הסיבה לכך שמטען הנפץ הופעל למרות כיבוי השלט. במקביל, מתחזקת בצבא ההערכה כי אין קשר בין חמאס לבין פיצוץ הרחפן. קצין בכיר בצה"ל אמר כי ככל הידוע, לחמאס אין יכולת להשתלט על רחפנים מסוג זה ולשבש את פעולתם.

האירוע מצטרף לשורה ארוכה של תאונות מבצעיות שגבו את חייהם של לוחמים במהלך הלחימה ברצועת עזה. מאז תחילת המלחמה נהרגו ברצועה 82 לוחמים כתוצאה מתאונות מבצעיות, מתוך 474 לוחמים שנפלו בלחימה ברצועה - כ-17% מהחללים, קרוב לאחד מכל חמישה.