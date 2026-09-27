שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, עדכן הערב (ראשון) על מצבו של בנו נריה שנפצע בפיגוע הדריסה בכביש 443 בשבוע שעבר.

"משפחתי ואני מודים לכל מי שמתפלל עבורנו ותומך בנו בתקופה זו. חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה", כתב לייטר בחשבונו ברשת X.

הוא הוסיף "אנו מאמינים בכוחה של תפילה, בכך שה' שומע תפילות ויכול לרפא גם כאשר הריפוי נראה בלתי אפשרי".

לדבריו, "לצד תחושת התודה העמוקה שלי לכל מי שדואג, אני מבקש שהתפילות עבור נריה יכללו גם איחולים לרפואה שלמה לכל מי שנפצע באורח קשה מידי מחבלים. נריה וחבריו הם הגיבורים שמבטיחים שנוכל להתמיד ולנצח במאבק נגד אלה שזורעים רצח והרס. זהו מאבק על עתיד הציוויליזציה, לא פחות".

אמש עדכן בית החולים "שערי צדק" כי לא חל שינוי משמעותי במצבו של לייטר - גם לאחר שעבר מספר ניתוחים מאז נפצע בפיגוע.