ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח הלילה (שני) כי ראש המודיעין המצרי דאז, עבאס כאמל, התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת אוקטובר 2023 והזהיר אותו מפני מתקפה קרבה מרצועת עזה.

בדיווח צוין כי זו הייתה האזהרה המצרית השלישית שהועברה לישראל, לאחר ששתי פניות קודמות לא נענו. האזהרה הראשונה ניתנה ביוני 2023 והוגדרה כמעורפלת, ובמסגרתה הזהירו המצרים כי המצב בעזה נפיץ והמליצו על חזרה למשא ומתן עם חמאס. בספטמבר הגיע כאמל לביקור בישראל והעביר אזהרה חמורה יותר לבכירים ישראלים, לפיה המצב ברצועה קשה ו"עלול להתפוצץ לכולם בפנים".

הבכירים הישראלים, מנגד, השיבו כי המצב בשליטה. לפי אחד המקורות, האזהרות המצריות נמשכו עד כ-48 שעות לפני פרוץ המתקפה.

עוד נטען בדיווח כי נתניהו עודכן על סימנים למתקפה בשיחה שנערכה בספטמבר 2023 עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד. לפי הגורמים, ראש הממשלה "לא נראה משוכנע". עם זאת, המקורות הבהירו כי האזהרות שהועברו לא כללו מידע מפורט באשר לעיתוי המתקפה או להיקפה. הגורמים ציינו כי שירותי המודיעין הערביים זיהו שינוי בטון ובאיומים מצד מנהיג חמאס יחיא סינוואר, לצד פגישות תכופות שקיימו נציגי חמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה.

לשכת ראש הממשלה בחרה שלא להגיב לפניות העיתון בנוגע לשיחה עם כאמל. בעבר הוכחש מטעם הלשכה כי התקיימו שיחות בין נתניהו לראש המודיעין המצרי בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר, וכן הוכחש דבר קבלת אזהרה אישית מנשיא איחוד האמירויות. משרדי החוץ של מצרים ואיחוד האמירויות נמנעו אף הם מלהגיב.

הפרסום ב"וול סטריט ג'ורנל" מגיע יומיים לאחר תחקיר במגזין "אטלנטיק", לפיו כאמל נחת בישראל ב-26 בספטמבר 2023 והזהיר בכירים ישראלים. בלשכת ראש הממשלה דחו את התחקיר והגדירו אותו "טענה כוזבת" אשר הוכחשה בעבר ו"ממוחזרת כדי להטעות את הציבור הישראלי".

שעות ספורות לפני הפרסום ב"אטלנטיק", דווח ב"ניו יורק טיימס" כי נתניהו מנע מתקפה מקדימה בעזה במטרה לשמור על השקט, ולא הזכיר את שיחת האזהרה מנשיא האמירויות במהלך דיון ביטחוני שנערך ב-1 באוקטובר. הדיווח ב"טיימס" אימת פרסום קודם בעיתון "הארץ", לפיו נתניהו קיבל התרעה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות על "מהלך גדול" שמתוכנן על ידי סינוואר ימים ספורים לפני המתקפה, אך לא עדכן על כך את ראשי מערכת הביטחון.