קרב הבלימה ב"חץ שחור": דקה אחר דקה - כך נמנעה הגעת המחבלים למרכז

בשעה 06:29 בבוקר 7 באוקטובר, עם פריצת גדר הגבול, נעו עשרות מחבלי נוח'בה לעבר אחת הנקודות האסטרטגיות בעוטף עזה - אזור אנדרטת "חץ שחור" וצומת מפלסים.

הם השתלטו על קטעים בכביש 232, עורק התנועה המרכזי שבין שדרות ליישובי העוטף, הקימו מארבים ופתחו באש לעבר כלי רכב שנעו באזור.

סרט מיוחד של חדשות 13 חוזר אל הקרב שהתפתח במקום ומציג, באמצעות תיעודים וקולות קשר, כיצד הפך הציר בתוך זמן קצר למוקד לחימה מרכזי. המחבלים ביקשו לבסס באזור נקודת שליטה שממנה יוכלו להמשיך לעבר היישובים הסמוכים ולהתקדם צפונה, ובמקביל למנוע מכוחות צה"ל וההצלה להגיע לזירות הלחימה.

בעיקול מפלסים נקלעו אל תוך המארב גם מאות מבלים שנמלטו מהטבח במסיבת הנובה. כלי רכב שעברו במקום ספגו ירי, בעוד חוליות מחבלים שפעלו לאורך הכביש הפכו את הנסיעה בו למסוכנת וכמעט בלתי אפשרית.

באותן שעות ניסו גם כוחות התגבורת להגיע דרומה - אך נתקלו במחבלים ששלטו בציר. ללא תמונת מצב מלאה, ובתוך קרבות שהתנהלו במקביל במוצבים וביישובים, החלה להתגבש ההבנה כי פתיחת כביש 232 היא תנאי קריטי להמשך הגעת הכוחות לעומק העוטף.

המחבלים הגיעו בגלים, באופנועים ובטנדרים עמוסי תחמושת, לאחר שחדרו דרך מספר פרצות בגדר. מול המספרים הגדולים ניצבו כוחות צה"ל סדירים, רבש"צים וכוחות נוספים שניסו לבלום את התקדמותם ולהגן על היישובים.

קולות הקשר שנחשפים בסרט מתעדים גם את הלחימה הקשה שניהלו המפקדים והלוחמים בשעות הראשונות. בין הקולות נשמעים רב-סרן שילה הר אבן ז"ל וסמ"ר רועי ברקת ז"ל, כשהקרבות סביבם נמשכים והכוחות מנסים להחזיק את המוצבים והצירים מול מתקפת המחבלים.

הר אבן נפל בקרב יחד עם 16 מלוחמיו, מתוך 40 הלוחמים שהיו במוצב. לצידם המשיכו גם התצפיתניות בחמ"ל להעביר דיווחים מתוך הלחימה. אחת מהן הייתה סמל יעל לייבוביץ' ז"ל, שהמשיכה לדווח על המתרחש בזמן שהקרב סביב המוצב נמשך.

המחיר האנושי הכבד עובר כחוט השני בסיפור הקרב. לצד הלחימה על הצירים והניסיון לבלום את חדירת המחבלים, נפלו באותן שעות לוחמים ומפקדים נוספים, בהם סגן מפקד היחידה המבצעית בשב"כ יוסי טהר ז"ל ומ"פ הנח"ל, רס"ן טל גרושקה ז"ל.

אלא שככל שחלפו השעות השתנתה גם תמונת הקרב. כוחות מהשטח ומהאוויר החלו לעבור בהדרגה מבלימה להתקפה. יחידות מובחרות, אנשי שב"כ, כוחות שריון וכיתות כוננות פעלו נגד חוליות המחבלים, ובמקביל זוהו מחבלים שניסו לשוב לכיוון רצועת עזה.

עשרות מחבלים חוסלו במהלך הקרבות, והשליטה בצירים המרכזיים הוחזרה בהדרגה לידי כוחות הביטחון. באזור "חץ שחור" ומפלסים הצליחו הלוחמים לפרק את המארב שחסם את כביש 232 ולפתוח מחדש את הדרך לתנועת הכוחות.