נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מעריך כי ארצו תנצח במלחמה נגד איראן בעתיד הקרוב, ומדגיש כי מניעת היכולת מטהרן להשיג נשק גרעיני נותרה יעד מרכזי במערכה.

בריאיון לרשת "פוקס ניוז" ששודר הלילה (שני), אמר טראמפ כי ארה"ב רושמת התקדמות מול איראן הן במישור הצבאי והן במישור הכלכלי.

"אני חושב שמה שיקרה הוא שננצח במלחמה הזו בקרוב מאוד", אמר, והוסיף כי סיכול התחמשותה הגרעינית של איראן הוא "המפתח לכל העניין".

"האמת היא שכבר ניצחנו במלחמה הזו מבחינה צבאית", הוסיף הנשיא, אך ציין כי המערכה אינה בהכרח הסתיימה.

כמו כן, סירב טראמפ לשלול את האפשרות של חידוש התקיפות האמריקניות נגד איראן לפני בחירות האמצע: "אני לא רוצה לומר את זה. זה אפשרי, אבל אני פשוט לא רוצה לומר את זה", סיכם.

מוקדם יותר אמר טראמפ לאתר החדשות "אקסיוס" כי הוא צופה ששיחות נוספות עם איראן יתקיימו בהמשך השבוע, בניסיון נוסף להגיע להסכם.

"הם רוצים להגיע להסכם, אבל זה לא ההסכם שאני רוצה לעשות. זה הסכם שאולי היינו מסכימים לו לפני שנה. הם מתחו את החבל יותר מדי", אמר טראמפ. כשנשאל אם הוא שוקל לחדש את התקיפות נגד איראן, אמר הנשיא: "אני תמיד חושב על זה".

בסוף השבוע דחה טראמפ את ההצעה שהעבירה איראן להפסקת אש ולפתיחת מצר הורמוז. בשיחה עם עיתונאים אישר טראמפ כי ההצעה הונחה בפניו, אך הבהיר כי החליט שלא לקבל אותה. "הם הניחו הצעה אבל דחיתי אותה", אמר.

הודעתו של הנשיא האמריקני הגיעה לאחר ששר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הציג את פרטי התוכנית שהעבירה טהרן לוושינגטון. לפי עראקצ'י, ההצעה נועדה להביא לפתיחת מצר הורמוז בתוך שבעה ימים, בכפוף לעמידתה של ארצות הברית בתנאים שנכללו בה.

שר החוץ האיראני הדגיש כי מניין שבעת הימים לא החל עם העברת התוכנית, אלא ייצא לדרך רק אם ארצות הברית תאשר אותה. "שבעת הימים יתחילו כאשר ארה"ב תקבל את התוכנית", אמר, והוסיף כי מבחינת טהרן הכדור נמצא כעת בידיה של וושינגטון.