בדרך לעבודות שירות בגין עבירות תנועה - נתפס נוהג בזמן פסילה

נהג שהיה בדרכו לרצות עבודות שירות בגין עבירות תנועה שביצע בעבר נתפס כשהוא נוהג בזמן פסילה - כך מסרה הבוקר המשטרה.

הנהג נעצר לבדיקה במהלך פעילות יזומה של לוחמי יחידת רומ"ח במרחב מנשה, באזור באקה אל גרביה. בבדיקת פרטיו התברר, לפי המשטרה, כי הוא פסול לנהיגה.

בהמשך התברר לשוטרים כי יעד נסיעתו של הנהג היה המקום שבו הוא מרצה עבודות שירות, שהוטלו עליו בעקבות עבירות תנועה קודמות.

הנהג נעצר והועבר לחקירה אצל בוחני התנועה של מרחב מנשה. בתום החקירה הוא נכלא, והמשטרה הודיעה כי בהתאם לממצאים ולצורכי החקירה היא תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.

במשטרה מסרו כי הם רואים בחומרה נהיגה בזמן פסילה והבהירו כי פעילות האכיפה נגד נהגים המפרים את הוראות הפסילה תימשך.