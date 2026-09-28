בן גביר עלה להר הבית: "אנחנו בעלי הבית כאן, הבסנו אותם"

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, עלה הבוקר (שני) להר הבית לרגל חול המועד סוכות ונשא במקום תפילה, שבמהלכה קרא להחלת ריבונות בהר.

בן גביר פתח את דבריו בהתייחסות לשלוש השנים שחלפו מאז מתקפת 7 באוקטובר: "השביעי לעשירי היה כאב עצום, כאב גדול. אבל היום, שלוש שנים אחרי, חג סוכות, חג של שמחה, ואפשר לשמוח על הרבה דברים שקרו מאז".

בהמשך התייחס לחמאס ולצעדים שננקטו מאז המתקפה: "החמאס רצה להביס אותנו, 'טופאן אל-אקצא' הם קראו לזה. והיום, אנחנו בעלי הבית בהר הבית! אנחנו בעלי הבית בבתי הכלא. הפכנו את החיים של המחבלים שלהם לגיהנום. חילקנו נשקים, פתחנו כיתות כוננות".

לדבריו, "שלוש שנים אחרי, עם ישראל בכיוון הניצחון המוחלט!".

בן גביר חתם בתפילה שנשא בהר: "ובחג הזה, אני מתפלל כאן בהר הבית, במקום הכי חשוב - לניצחון מוחלט, לגאולה שלמה, למוות לכל המחבלים, ולריבונות כאן במקום הכי חשוב לעם היהודי. הם רצו לנצח. אנחנו הבסנו אותם - קודם כל כאן בהר הבית".