מאות דגלי ישראל נתלשו סמוך למג'ד אל-כרום

מאות דגלי ישראל שתלו בימים האחרונים פעילי מפלגת הציונות הדתית בכבישי הגליל ובסמוך למג'ד אל-כרום נתלשו והושחתו. במפלגה טוענים כי ערבים מהאזור עומדים מאחורי המעשה.

הדגלים נתלו במסגרת מבצע לילי שערכו פעילי המפלגה. בתיעוד שפורסם לאחר מכן נראו הדגלים כשהם נתלשים, ובמקומות שבהם הוצבו נותרו עמודי הברזל שעליהם היו תלויים.

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הגיב לתיעוד וכתב: "אני מעדכן את הפורעים: נגמרה החגיגה. את מה שעשינו ביו"ש, נעשה גם בנגב ובגליל. כן, מייהדים!".

בציונות הדתית קשרו בין האירוע לבין תוכניות המפלגה להרחבת ההתיישבות בנגב ובגליל, ואף השוו את המצב באזור לימים שקדמו למתקפת 7 באוקטובר.

"המצב בגליל הוא כמו ב-6.10 בגבול עזה, המצב הנוכחי בו בשטח מדינת ישראל מושחתים ונתלשים דגלי ישראל הוא איום ונורא וחייב להיפסק", נמסר מהמפלגה.

עוד הוסיפו: "הצגנו תוכנית מעשית לכך, וזו משימתנו לקדנציה הבאה: נעתיק את מהפכת ההתיישבות מיהודה ושומרון לנגב ולגליל".