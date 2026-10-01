סרטון הקמפיין של הציונות הדתית ללא קרדיט

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, החליט שלא לפסול את תשדיר הבחירות של בצלאל סמוטריץ', שבו מוצגים שופטי בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה כשהם נגררים בכוח.

סולברג התייחס לטענה בדבר האופן שבו מוצגות הדמויות בתשדיר וקבע: "ספק אם הם חשים איום ממנו. מותר להשתמש בדמות של עובד ציבור בכיר כדי להביע עליו ביקורת".

הסרטון עורר סערה ותגובות קשות בקרב גוש המרכז-שמאל. יו"ר ישר, גדי איזנקוט, גינה בחריפות את הסרטון ותקף אישית את יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ': "אני מגנה בכל תוקף את הסרטון הבזוי והאלים שהעלה מכשיר ההשתמטות ותומך הסרבנות בצלאל סמוטריץ', מי שמתיימר לייצג את בני ובנות הציונות הדתית, אך בפועל מכתים ופוגע בשמו של מגזר שלם".

הוא הוסיף: "וכל זאת בעשרת ימי תשובה, ערב יום כיפור. הם לא למדו כלום מה-7.10. במצוקתם הפוליטית, הם מוכנים לגרור את החברה הישראלית לתהום - שוב. לא ניתן להם. למען ישראל ועתידה - נשלח אותם בקרוב הביתה".

בני גנץ הסתפק בתגובה קצרה שהופנתה לסמוטריץ' וליו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן. "בצלאל, שמחה, לא למדתם כלום", כתב גנץ.

סמוטריץ' השיב לאיזנקוט ולגנץ וקרא להם להציג לציבור תוכנית משפטית חלופית לזו שהציג יחד עם רוטמן: "גדי ובני היקרים, ראיתי את התגובות שלכם לתכנית לתיקון מערכת המשפט שהצגתי יחד עם ח"כ רוטמן. אני קורא לכם: פרסמו גם אתם את התכנית המשפטית שלכם. בשנים האחרונות אמרתם שגם אתם מסכימים שנדרש תיקון במערכת המשפט, אבל לא זה שאנחנו מציעים".

הוא הוסיף: "קדימה, זה הזמן. על זה הבחירות. פרסמו את המצע שלכם לתיקון הדמוקרטיה הישראלית. לא בסיסמאות אלא בצורה מפורטת ומסודרת כמונו. והציבור יכריע".