Google Maps satellite images reveal scale of destruction in Gaza

תמונות לוויין עדכניות של רצועת עזה שהופיעו בגוגל מפות הפכו ביממה האחרונה לוויראליות ברשת, כשהן מציגות ממעוף הציפור את ממדי ההרס הנרחבים ברפיח, בח'אן יונס ובעיר עזה.

בצילומים נראים אזורים שבהם שכונות מגורים שלמות השתנו באופן דרמטי, מבנים רבים נעלמו ובמקומם נותרו שטחים נרחבים של הריסות. התמונות מאפשרות להשוות בין מראה האזורים כיום לבין מצבם לפני המלחמה.

הערכת לוויין של מרכז הלוויינים של האו"ם (UNOSAT) קבעה כי נכון ל-16 ביוני 2026 נפגעו ברצועה כ-201,290 מבנים, שהם כ-82% מכלל המבנים.

לפי אותה הערכה, 134,422 מבנים הוגדרו כהרוסים, 13,848 כמבנים שניזוקו באופן חמור, 28,096 כבעלי נזק בינוני ו-24,924 כמבנים שייתכן שניזוקו. עוד נכתב כי כ-328,627 יחידות דיור נפגעו.

המלחמה ברצועת עזה נפתחה בעקבות מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023, אז פלשו מחבלי ארגון הטרור לישראל, טבחו, אנסו וחטפו ישראלים. בעקבות המתקפה יצאה ישראל למלחמה נגד חמאס ברצועה.