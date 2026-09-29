נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב (שני) כי הוא צופה שהמלחמה עם איראן תסתיים "בקרוב מאוד", וחזר על ביטחונו בכך שארה"ב תנצח במערכה.

בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל אמר טראמפ: "אנחנו ננצח, מבחינתי זה יקרה כך או אחרת", והוסיף: "זה יקרה די מהר". הוא אף העריך כי מחירי הדלק "יצנחו" לאחר הניצחון האמריקני.

טראמפ הגן על החלטתו לצאת למלחמה נגד איראן והזהיר מההשלכות שלדבריו היו עלולות להתרחש אילו הצליחה טהרן להשיג נשק גרעיני.

"אם אתם רוצים לראות כאוס, תנו להם להשמיד עיר באמצעות נשק גרעיני. אני לא מדבר רק על ישראל ועל חלקים נרחבים מהמזרח התיכון. תנו להם לפגוע בנו בנשק גרעיני - לכל אותם אנשים טיפשים שחושבים שזה בסדר", אמר.

בהתייחסו להנהגה האיראנית הוסיף: "הם משוגעים. אין ספק בכך. הם אנשים מאוד משוגעים. אני אומר להם את זה כל הזמן: 'אתם משוגעים'. אבל אסור שיהיה להם נשק גרעיני".

טראמפ הדגיש כי מניעת נשק גרעיני מאיראן היא הסיבה המרכזית להחלטתו להיכנס למערכה.

"יצאתי למלחמה כדי לעצור את מה שעלול היה להיות אחד הדברים הגרועים ביותר שיכולים לקרות אי פעם לעולם - לנו, אבל גם לעולם כולו", סיכם טראמפ. "ישראל הייתה נמחקת מעל פני האדמה. לא הייתה יותר ישראל, לא היה יותר מזרח תיכון, ואז הטילים והפצצות היו מתחילים להגיע לכיווננו ולכיוון אירופה. ואני עצרתי את זה".

טראמפ אמר דברים דומים בראיון עם רשת "פוקס ניוז" ששודר בלילה שבין ראשון לשני, ובו העריך כי ארצו תנצח במלחמה נגד איראן בעתיד הקרוב.

"אני חושב שמה שיקרה הוא שננצח במלחמה הזו בקרוב מאוד", אמר, והוסיף כי סיכול התחמשותה הגרעינית של איראן הוא "המפתח לכל העניין".

"האמת היא שכבר ניצחנו במלחמה הזו מבחינה צבאית", הוסיף הנשיא, אך ציין כי המערכה לא בהכרח הסתיימה.

כמו כן, סירב טראמפ לשלול את האפשרות של חידוש התקיפות האמריקניות נגד איראן לפני בחירות האמצע: "אני לא רוצה לומר את זה. זה אפשרי, אבל אני פשוט לא רוצה לומר את זה", סיכם.