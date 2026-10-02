נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (שישי) כי איראן "מוכנה להתקפל", ושוב העריך כי המלחמה מול טהרן עשויה להסתיים זמן קצר לאחר בחירות האמצע שייערכו בנובמבר.

בדברים שנשא באירוע במדינת טקסס אמר טראמפ: "יש לנו מלחמה עם מדינה שלעולם לא יהיה לה נשק גרעיני, והיא מוכנה להתקפל. אנחנו יכולים לנצח בקלות רבה כבר עכשיו. אני מאמין שמיד אחרי הבחירות ננצח, אבל אולי עוד לפני הבחירות".

"אף אחד לא רוצה להיות נשיא איראן", המשיך טראמפ. "הנשיאים שלהם כבר לא איתנו, אבל אנחנו מנסים להיות נחמדים למנהיג הנוכחי. בשלב מסוים אנחנו צריכים להתמודד עם מישהו, נכון?"

טראמפ הוסיף כי כאשר המלחמה החלה בסוף פברואר, איראן הייתה "שלושה עד ארבעה שבועות, אולי פחות" מהשגת נשק גרעיני. "אם יש להם נשק גרעיני, כל המשחק נגמר. אנחנו לא יכולים לתת להם להשיג אותו".

לדבריו, העימות יסתיים "כך או כך... או שהם יעשו משהו ראוי וחכם מאוד, או שהם לא יהיו כאן עוד זמן רב, מה שלמען האמת, אני שונא לראות, אבל הם לא יהיו כאן עוד זמן רב".

טראמפ אמר דברים דומים גם בלילה הקודם. בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל אמר הנשיא כי ארצות הברית מתקרבת לנקודת הכרעה בנוגע לאופן לפעולתה מול איראן, ורמז כי וושינגטון עשויה לבחור בין יציאה לתקיפות נוספות לבין הגעה להסכם עם טהרן.

כשנשאל כיצד ניתן להגיע להסכם עם המנהיגים האיראנים, שאותם כינה שוב ושוב "משוגעים", השיב טראמפ: "אולי נפוצץ אותם. אולי נפוצץ אותם. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה הזו: נפוצץ אותם, או שנעשה עסקה. אבל הזמן מתקרב, וזה ייגמר בקרוב מאוד, כך או כך".