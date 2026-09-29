שר החוץ הבריטי אד מיליבנד תקף בחריפות את ישראל במהלך ועידת מפלגת הלייבור שנערכה אתמול (שני) בליברפול.

בדברים שנשא באירוע אמר מיליבנד כי הממשלה בראשות ראש הממשלה אנדי ברנהאם שינתה את גישתה כלפי ישראל. הוא פנה ישירות לתומכי הפלסטינים ואמר: "אני רוצה לומר למיליוני האנשים במדינה הזו, וגם במקומות אחרים, שנפגעו וזעמו לנוכח מצוקתו של העם הפלסטיני: אנחנו שומעים אתכם. צדקתם".

בהמשך האשים את ישראל ב"טיהור אתני בידי טרוריסטים מתנחלים", ב"פשעי מלחמה בעזה" וב"כיבוש בלתי חוקי של פלסטין".

"כשמדובר בניסיון להשמיד את פתרון שתי המדינות, המפלגה הזו, התנועה הזו והממשלה הזו אומרות: לא ניתן לכם להצליח", הצהיר מיליבנד.

שר החוץ הבריטי התייחס גם להיסטוריה המשפחתית שלו כיהודי וציין כי סבתו מצאה מקלט בישראל לאחר מלחמת העולם השנייה. "הוויכוח שלנו אינו עם העם בישראל, אלא עם פעולות הממשלה שלו. סבתי קיבלה מחסה ומקלט בישראל לאחר מלחמת העולם השנייה. קשרי הסולידריות בין העם הבריטי לבין אלה הכמהים לשלום בישראל ובפלסטין חזקים מכדי להישבר", טען מיליבנד.

מיליבנד הודיע על כוונת ממשלת בריטניה לנקוט צעדים כלכליים נגד יישובים ישראליים ביהודה ושומרון. "נאסור על יבוא סחורות מההתנחלויות הבלתי חוקיות. נשבש את נתיבי האספקה של מימון, בנייה ושירותים בריטיים להתנחלויות בלתי חוקיות", הבטיח.

לצד ביקורתו על ישראל, מיליבנד גינה גם את חמאס בעקבות הטבח ב-7 באוקטובר, שאותו תיאר כ"המתקפה הרצחנית של חמאס". לדבריו, מפלגת הלייבור "תמיד תכיר באיומים שביפניהם ניצבת ישראל ותתייצב באופן נחרץ נגד מי שמבקשים להשמיד אותה".

עם זאת, הוא טען כי מתקפת חמאס "אינה יכולה להצדיק את הסבל שממשלת נתניהו גרמה בעזה ובגדה המערבית. הסבל הזה הוא כתם על מצפונו של העולם".

כזכור, מיליבנד עורר סערה לאחרונה כאשר הודיע כי ממשלת בריטניה תאסור על סחר במוצרים שמקורם בהתנחלויות ביהודה ושומרון - מהלך שקודם בתגובה לתוכניות הבנייה של ישראל באזור E1.

בתגובה להחלטה הודיעה ישראל על צעדי תגובה. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, הפועלת עוד מהמאה ה-19, גירוש הנציגים הבריטיים מהמפקדה הבינלאומית בקרית גת, וכן הפסקת הסיוע הבריטי לאימון כוחות הרשות הפלסטינית.

כמו כן החליטו במשרד החוץ למנוע את כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית, ושוללים את עצם קיומה של מדינת ישראל.