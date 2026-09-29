מטיף אסלאמי צעיר ממלבורן, המוכר בשם אבו אחמד, קרא לתומכיו שלא להתחבר ליהודים ונוצרים ואף להרים נגדם נשק.

הדברים נאמרו בדרשה שנשא המטיף בחודש יולי האחרון. במהלך דבריו טען כי התנגדות רוחנית בלבד אינה מספיקה, וקרא למאזיניו לפתח זעם כלפי מי שהגדיר כאויבי האסלאם.

בין הקבוצות שאליהן התייחס בדבריו מנה המטיף יהודים, נוצרים, אתאיסטים וציונים.

הדברים מעלים מחדש את סוגיית ההתמודדות באוסטרליה עם מטיפים קיצוניים והכלים המשפטיים העומדים לרשות הרשויות נגד הסתה.

בחודש ינואר האחרון נקלע הפרלמנט למשבר סביב חקיקה שנועדה להרחיב את המאבק בהסתה, וראש הממשלה אנתוני אלבניז נאלץ לגנוז חלק מהצעדים בעקבות התנגדות מצד האופוזיציה ומפלגת הירוקים.

על רקע זה מביעים גורמי ביטחון תסכול מהיכולת המוגבלת, לדבריהם, להתמודד עם גורמים קיצוניים. ראש שירות הביטחון ASIO, מייק ברג'ס, הזהיר כי איום הטרור גבוה מההערכה הרשמית.

גם מומחים מקומיים לביטחון לאומי התריעו מפני התפשטותם של מרכזים קיצוניים בפרברים וקראו לרשויות לפעול נגדם, מחשש שיהפכו למוקדי צמיחה של פעילות ג'יהאדיסטית.