דברי מגל שהובילו למכתב התראה ערוץ 14

העיתונאי רונן ברגמן, מ"ידיעות אחרונות" ו"ניו יורק טיימס", שלח מכתב התראה לפני תביעת דיבה לינון מגל בעקבות אייטם ששודר בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14.

לטענת ברגמן, במהלך האייטם הוצג כמי שחשף כביכול את "מבצע הביפרים" עוד לפני ביצועו, ובכך סיכן את המבצע ואת ביטחון המדינה ואף סייע לאויב בזמן מלחמה. ברגמן דוחה את הדברים וטוען כי מדובר בפרסום שקרי ומכפיש.

האייטם שודר תחת הכותרת "פרסומים זרים - חודש לפני הבחירות - בתקשורת הזרה ממשיכים לפרסם על העברת ידיעה מקדימה". במכתב מצוטט מגל כשהוא מתאר את דברי ברגמן בין היתר כ"מבלבל את המוח", "מקשקש" ו"תבהלות", וכן אומר: "דיברתי עם סביבתו של, נגיד, נתניהו".

ברגמן טוען באמצעות עורכי דינו כי תגובתו לא התבקשה לפני שידור האייטם, וכי הפרסום מצטרף למה שהוא מגדיר מסע הכפשה מתמשך נגדו ונגד עבודתו העיתונאית.

במכתב נטען כי "האמירות שנאמרו על ידך בגוף השידור והמסגור שניתן על ידך לכל אלה - כל זאת במטרה להנדס את תודעת צופיך, על מנת להגביר את עוצמת הפגיעה במרשנו, תוך ניסיון להגחיכו, לפגוע במשלח ידו, להציגו כמי שמתרשל בעבודתו כעיתונאי, ולהשפילו".

ברגמן דורש ממגל להפסיק להפיץ את האייטם ואת הקטעים מתוכו ולהימנע מפרסום נוסף שלהם. בנוסף הוא דורש כי מגל יקריא בפתח תוכניתו הקרובה התנצלות מפורשת ויפרסם תיקון והתנצלות בכתב ברשתות החברתיות ובפלטפורמות שבהן הופץ הפרסום.

במכתב אף צורף נוסח ההתנצלות הנדרש, ובו בין היתר: "שגיתי, ואני מבהיר כי הדברים שנאמרו על ידי באייטם וכותרתו לא היו אמת. אני חוזר בי מהפרסום ומתנצל בפני ד"ר ברגמן על הדברים".

לצד ההתנצלות דורש ברגמן ממגל לשלם לו פיצוי בסך 50 אלף שקלים בתוך שבעה ימים. את הפסקת ההפצה וביצוע התיקון הוא דורש בתוך 24 שעות ממועד משלוח המכתב.

על פי מכתב ההתראה, אם הדרישות לא ייענו, ברגמן מתכוון לפתוח בהליכים משפטיים ללא התראה נוספת.