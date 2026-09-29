שופט ביוטה הורה לשחרר ממעצר את דאגלס סטיוארט קרטר, בן 71, לאחר 41 שנים בהן המתין באגף הנידונים למוות להוצאתו להורג. הסיבה? יתכן כי הוא בכלל חף מפשע.

בשנת 1985 נעצר קרטר לאחר שגופתה של אווה אולסן, קרובת משפחה של מפקד המשטרה בעיר פרובו ביוטה, נמצאה עם סימני אלימות קשים עליה בתוך ביתה.

חבר מושבעים הרשיע אותו ברצח, כאשר כתב האישום טען כי הוא החליט לרצוח את אולסן במהלך שוד שהסתבך בביתה.

למרות שלא נמצאו הוכחות חותכות למעורבותו ברצח, החליט חבר המושבעים להרשיע אותו על סמך הודאתו ולאור עדות של שני עדים שטענו כי קרטר "התרברב בפניהם שביצע את הרצח".

השופטים החליטו להטיל עליו גזר דין מוות. לאורך השנים קרטר המשיך להכחיש מעורבות ברצח, וטען כי ההודאה נלקחה ממנו בכפייה.

הוא המשיך להגיש ערעורים במהלך 41 השנים בהן המתין להוצאתו להורג. בשנת 2011 חשפו חלק מהעדים נגד קרטר כי הם התבקשו לשקר בבית המשפט, ואף קיבלו מהמשטרה כסף ומתנות וכן אוימו בגירוש אם לא יעידו נגד קרטר.

בשנה שעברה הורה בית המשפט העליון בארה"ב על משפט חוזר לקרטר, בטענה של התנהגות פסולה מצד החוקרים.

לאחר מספר חודשים של דיונים החליט השופט לשחרר את האסיר המבוגר בערבות, לאחר 41 שנים באגף הנידונים למוות.

עורך דינו, ניל המילטון, אמר לאחר השחרור כי "הוא משתחרר כשהוא נושא עמו טראומה של 41 שנה שנגרמה על ידי המדינה, ולהשפעה של זה עליו יש משמעות ממשית מאוד".