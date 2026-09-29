ראש השב"כ דוד זיני אישר שורת צעדים שנועדו לספק מענה אבטחתי לראשי המפלגות, בעקבות החלטת ועדת השרים בנושא.

בין היתר יבוצע ניטור מודיעיני של האיומים סביב כל אחד מראשי המפלגות ויתאפשר לצוותי אבטחה פרטיים לשאת נשק גם ללא איום קונקרטי.

בשב"כ מסרו כי בעקבות החלטת ועדת השרים בוצעה בשירות עבודת מטה מהירה, שבמסגרתה גובש מענה לסוגיית האבטחה. בתום התייעצויות עם גורמי מקצוע בתוך השירות ומחוצה לו אישר זיני כמה פעולות.

על פי המתווה, יחידות מודיעיניות בשב"כ יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני, שתכלול ניטור ובניית תמונת מצב של האיומים סביב כלל ראשי המפלגות.

בנוסף, ראש מפלגה שיבקש להסתייע באבטחה פרטית יוכל לשכור חברת אבטחה שתאושר לנשיאת נשק, גם כאשר אין מידע מודיעיני או איום קונקרטי כלפיו.

אגף האבטחה בשב"כ יקיים תיאום עם ראשי המפלגות ועם צוותי האבטחה הפרטיים שלהם, במטרה להנחות אותם ולשפר את מעטפת האבטחה הקיימת.

בשירות מתכוונים גם לקיים הערכות מצב תקופתיות שבהן תיבחן רמת האיום הנשקפת לכל ראש מפלגה. בהתאם להערכות אלו תיקבע רמת האבטחה ואופן מימושה.

במקביל לפרסום המתווה, במפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט מסרו כי עודכנו היום שלעת עתה אין בכוונת השב"כ לאבטח את איזנקוט באופן ישיר.