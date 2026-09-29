הפרשן הפוליטי עמית סגל ניתח הערב את אזהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני ניסיונות של אויבי ישראל לתקוף לקראת הבחירות, וטען כי לצד ההערכות הביטחוניות, דבריו של נתניהו הצליחו להעביר את סדר היום הפוליטי למגרש שנוח לו.

"יש התראות לפיגועים לפני 7.10, ועדיין האופוזיציה נפלה למארב שטמן לה נתניהו", כתב סגל.

נתניהו אמר מוקדם יותר במהלך ביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף: "יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו".

ראש הממשלה הוסיף: "אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".

סגל התייחס בחדשות 12 לשאלה אם מאחורי הדברים עומד מידע חדש או ניסיון של נתניהו להשתלט על סדר היום. לדבריו, ההערכה בישראל היא שהאיראנים אינם מעוניינים להסלים מול ישראל לפני הבחירות, משום שלפי הערכתם הדבר עשוי לסייע לנתניהו.

מנגד, סגל אמר כי חמאס וחיזבאללה עשויים לנסות לבצע מהלך, "בדגש על חמאס". הוא הסביר כי מבחינת חמאס, אירוע ביטחוני משמעותי בעזה או בלבנון עלול לפגוע במסר שמבקש ראש הממשלה להציג בנוגע להישגים בזירות הללו.

אחרי הניתוח הביטחוני עבר סגל למישור הפוליטי וטען כי נתניהו הצליח להשתלט מחדש על סדר היום של מערכת הבחירות.

לדבריו, מבחינת האופוזיציה האינטרס הוא למקד את השיח בסוגיית החרדים, בעוד נתניהו מעוניין שהבחירות יתמקדו בסוגיות ביטחוניות ובשותפות עם המפלגות הערביות.

"במובן הזה נתניהו ניצח היום, ניצחון מוחץ", אמר סגל. לדבריו, ברגע שנתניהו הצהיר על התראות ביטחוניות, האופוזיציה הגיבה לדבריו והשיח הציבורי עבר לעסוק בשאלה האם קיימות התראות ומה משמעותן.

סגל הזכיר בהקשר הזה את דרישתו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד לקבל עדכון ביטחוני ואת קריאתו של גדי איזנקוט לנתניהו להיפגש עמו. לדבריו, ההתפתחויות הובילו לעיסוק ממושך בשאלה אם תתקיים הפגישה ומתי.

כך, לטענתו, נוצר יום נוסף במערכת הבחירות שבו הדיון הציבורי עסק בנושא שנתניהו ביקש להציב במרכז. "עד שיצלצל השעון חצות, ובו יוכתר יום שלם נוסף, 28 ימים לבחירות, שבו דיברו בדיוק, אבל בדיוק על מה שנתניהו רצה", אמר.

סגל סיפר כי לאחר שפרסם את הניתוח ברשתות החברתיות כתב לו אדם המזוהה עם "מחנה השינוי" כי לפחות באותו יום לא עסקו במפלגות הערביות.

לדבריו, תגובה כזו צריכה להדליק נורה באופוזיציה: "אם זה התחושה שלך, זה מה שאתה רושם בתור הישג, אז זה הזמן לחזור על שולחן השרטוט, ולחשוב איך אני משנה את סדר היום של הבחירות, לפני שמבחינתי מאוחר מדי".