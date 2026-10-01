נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (חמישי) כי ארצות הברית מתקרבת לנקודת הכרעה בנוגע לאופן לפעולתה מול איראן, ורמז כי וושינגטון עשויה לבחור בין יציאה לתקיפות נוספות לבין הגעה להסכם עם טהרן.

כשנשאל על ידי כתבים בחדר הסגלגל כיצד ניתן להגיע להסכם עם המנהיגים האיראנים, שאותם כינה שוב ושוב "משוגעים", השיב טראמפ: "אולי נפוצץ אותם. אולי נפוצץ אותם. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה הזו: נפוצץ אותם, או שנעשה עסקה. אבל הזמן מתקרב, וזה ייגמר בקרוב מאוד, כך או כך".

טראמפ הוסיף כי ארה"ב שולטת כיום במצר הורמוז האסטרטגי: "אנחנו מנהלים את מצר הורמוז. יש לנו שליטה מוחלטת".

מוקדם יותר הודיעה איראן כי קיבלה את תגובת ארצות הברית להצעתה האחרונה להשבת הפסקת האש במפרץ, זאת על אף שטראמפ הצהיר בסוף השבוע כי דחה את ההצעה האיראנית. למרות דבריו, דובר ממשלת איראן מסר בפוסט ברשת החברתית X כי שר החוץ עבאס עראקצ'י העביר לממשלה את התגובה האמריקנית.

אתמול אמר טראמפ לכתבים כי איראן נמצאת במצב קשה והעריך כי בסופו של דבר הרפובליקה האסלאמית תיכנע. "הם נמצאים במצב קשה מאוד. אני לא יודע אם הם עומדים להיכנע כבר עכשיו, אבל הם ייכנעו", אמר.

טראמפ אף טען כי בימים האחרונים העבירה ארה"ב דרך מצר הורמוז יותר נפט מאשר בכל תקופה אחרת בהיסטוריה. "הוצאנו דרך מצר הורמוז יותר נפט במהלך היומיים האחרונים מאשר בכל נקודה אחרת בהיסטוריה, כולל הרבה לפני שיצאנו למלחמה כדי לעצור את הנשק הגרעיני. וזה בדיוק כדי לעצור את הנשק הגרעיני", הוסיף.