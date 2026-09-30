הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר יישאר בישראל ולא ייצא לביקור שתוכנן לו בארצות הברית בעוד כשבוע וחצי.

לפי דיווח ב-ynet, זמיר החליט לבטל את הנסיעה בשל הדריכות הביטחונית והכוננות הגבוהה שעליה הורה בצה"ל.

במסגרת הביקור אמור היה הרמטכ"ל לקיים שיחות עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ועם יו"ר המטות המשולבים. על הפרק עמדו שיתוף הפעולה בין הצבאות מול איראן ואיומים נוספים.

זמיר עדכן את מארחיו האמריקנים כי בנסיבות הנוכחיות הוא מעדיף להישאר בישראל. לאחר שהורה לצבא להגביר את הכוננות ולמפקדים להישאר בגזרותיהם, הוא סבור שאין מקום לכך שינהל את ההתפתחויות מחו"ל.

בכיר בצה"ל תמצת את השיקול מאחורי ההחלטה: "אי-אפשר לדרוך את הצבא ולטוס לחו"ל".

הדריכות נוגעת לכמה מוקדים. ברצועת עזה קיימת התרעה קונקרטית מפני ניסיון של חמאס לחטוף חייל. בחמאס מבקשים לנצל את התקופה שלפני הבחירות בישראל ובארצות הברית, מתוך הנחה שיכולתה של ישראל להגיב בעוצמה תהיה מוגבלת.

בצה"ל רואים בצירוף הנסיבות בתקופה הקרובה גורם שמחייב דריכות מיוחדת: חגי תשרי, ציון שלוש שנים ל-7 באוקטובר ומערכת הבחירות בישראל. החשש הוא שגם אירוע מקומי יכול להתגלגל בתוך זמן קצר להתפתחות רחבה יותר.

ההחלטה של זמיר להישאר בארץ התקבלה עוד לפני דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול בבסיס חיל האוויר בתל נוף, שם הזהיר מפני אפשרות שאויבי ישראל ינסו לתקוף לקראת הבחירות.

עם זאת, לפי הדיווח, נכון לעכשיו לא מוכרת התרעה קונקרטית על מתקפה נגד ישראל. בצה"ל קיימת הבנה רחבה יותר שלפיה התקופה הרגישה עשויה לשמש את אויבי ישראל לניסיונות לפעול נגדה.