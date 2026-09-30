שרים ״עוד אבינו חי״ ומוחאים כפיים: כך נראים רגעי נחיתת המטוס בסעודיה

רגעי ההקלה אחרי הדרמה באוויר: תיעוד מטיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב מציג את הנוסעים שרים "עוד אבינו חי" ומוחאים כפיים לאחר שהמטוס נחת בשלום בערב הסעודית.

הנחיתה הגיעה בתום אירוע חריג וחמור בקוקפיט, שבישראל מתייחסים אליו כעת כאירוע טרור.

על פי הפרטים המסתמנים, טייס המשנה, אזרח עומאן, דקר פעמים רבות את הטייס הראשי. האינדיקציות המתחזקות הן כי ביקש להשתלט על המטוס ולרסק אותו יחד עם יותר מ-150 הנוסעים הישראלים שהיו עליו.

גורמים מדיניים מסרו כי אנשי צוות שישבו מחוץ לתא הטייס שמעו את המתרחש, פרצו לקוקפיט והצליחו להשתלט על האירוע. לאחר מכן הם חידשו את הקשר ומאותו שלב השתלטו על המטוס.

בכיר ישראלי אמר בעקבות ההתפתחויות כי "נמנע אסון כבד ביותר". טייס המשנה נחקר, ובישראל ממתינים להעברת מידע נוסף מסעודיה. לדברי גורמים מדיניים, מתחזקות האינדיקציות כי מדובר במחבל ולא באירוע על רקע נפשי.

עוצמת האירוע באוויר באה לידי ביטוי גם בנתוני הטיסה. על פי נתוני Flightradar, טיסת FZ1073 צללה בכ-14 אלף רגל - כ-4,200 מטרים - בתוך דקה אחת.

נוסעים סיפרו כי הבחינו בכמויות גדולות של דם וכי במשך כמה דקות חשו שהמטוס איבד שליטה. אחת הנוסעות סיפרה ל-i24NEWS: "כל תא הטייס היה מלא בדם. החבר'ה הישראלים השתלטו על העניינים ותפסו את הדוקר".

הנוסעת תיארה את רגעי הפחד: "אנחנו הרגשנו שאנחנו עומדים להתרסק. אני כבר צרחתי 'שמע ישראל', ואמרתי, אני לא מסוגלת למות".

לדבריה, נוסעים ישראלים סייעו להשתלט על המתרחש, ובמטוס היו גם אחות ורופא שהעניקו טיפול ראשוני לטייס. "היה רגעים שהיינו בטוחים כולנו שאנחנו לא יוצאים פה בחיים. לא יודעים אם זה מהתרסקות או ירי או רצח", סיפרה.

במהלך האירוע הופעל קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה ועשוי להעיד גם על חטיפה. בעקבות הפעלתו הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר. הקשר בין המטוס לישראל נותק, ובצמרת מערכת הביטחון התקיימו התייעצויות חירום.

בהמשך שינה המטוס את מסלולו, ובשלב מסוים אף נעלם מאפליקציות המעקב. לאחר שנוצר קשר עם הסעודים, הוא נחת בערב הסעודית - וברגעי הנחיתה פרצו הנוסעים בשירה ובמחיאות כפיים.

גורמים מדיניים אישרו כי כוחות ישראליים נמצאים בשטח בסעודיה וכי הנוסעים הישראלים מתושאלים במקום. לדבריהם, איש מהישראלים לא יישאר במדינה לצורכי חקירה וכולם צפויים לחזור לישראל.

מנכ"ל פליי דובאי עדכן את גורמי התחבורה בישראל כי מטוס נוסף יישלח מדובאי לסעודיה ומשם ימשיך עם הנוסעים לישראל.