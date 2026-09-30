עדות מהמטוס ללא קרדיט

תיעוד דרמטי חדש מתוך טיסת פליי דובאי חושף את הדקות שלאחר ההשתלטות על המפגע בתא הטייס.

אחד הנוסעים שהיה שותף להשתלטות תיעד את עצמו מתוך המטוס כשדם נראה על פניו, זמן קצר לפני הנחיתה בסעודיה.

"כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה", אמר הנוסע בסרטון. הוא הוסיף: "אנחנו נוחתים באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס, כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה".

בתיעוד נוסף מתוך תא הטייס נראים נוסעים ישראלים מעניקים טיפול רפואי לטייסים שנפצעו במהלך האירוע. אחד הטייסים, שנראה בהכרה, הוא ככל הנראה מי שמנע מהטייס השני להשתלט על המטוס ולרסק אותו.

במקביל לטיפול בפצועים, נראים הישראלים מאבטחים את הכניסה לקוקפיט ומוודאים שאיש אינו נכנס אליו, בעוד אחרים מעניקים לטייסים טיפול רפואי מציל חיים.

יצחק ליבר, נוסע נוסף שהיה על טיסת פליי דובאי, סיפר כיצד כמה מהנוסעים הישראלים התערבו לאחר הדקירה בתא הטייס והצליחו להוציא ממנו את המפגע.

"נמצאים על הטיסה מדובאי. אנחנו השתלטנו פה על המפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים. פשוט קפצנו והוצאנו אותם מתא הטייס כמה חבר'ה, הכל בסדר עכשיו. כנראה שאנחנו נוחתים בסעודיה. אתם רואים שאני בסדר".

לדבריו, לאחר נטרול המפגע נערכו הנוסעים לנחיתה: "אנחנו נראה מה קורה עכשיו. עוד כמה דקות ממש אנחנו נוחתים. המחבל מנוטרל".

ליבר סיפר כי אחד הטייסים נפצע באורח קשה, בעוד טייס נוסף הצליח להמשיך בהטסת המטוס לקראת הנחיתה: "יש פה טייס שהוא פצוע קשה. כנראה עוד טייס בפנים שהוא פצוע אבל הוא מצליח להנחית את המטוס. יש שתי אנשי צוות מתוך המטוס".

הוא הוסיף כי לאחר ההשתלטות דאגו הנוסעים להפריד בין תא הטייס לשאר המטוס: "דאגנו שהם יסגרו את הדלת".

צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום ברק לאומי של בנק לאומי, היה בין הנוסעים שנכנסו לתא הטייס והשתלטו על הדוקר, כך פורסם ב"כלכליסט". מנס אישר את הפרטים וסיפר כי לאחר שנשמעו צעקות מהקוקפיט, הוא ושני נוסעים נוספים נכנסו פנימה ונטרלו את הדוקר.

לדבריו, מי שהזעיק את הנוסעים היה טייס חלופי מאיי פיג'י, לאחר שאשתו שמעה את הצעקות והפנתה את תשומת לבו למתרחש. מנס סיפר כי הטייס שנדקר הוא מהודו ואילו הדוקר הוא טייס מעומאן. "אני מלא דם. זה היה מטורף", תיאר.

האירוע החל הבוקר, במהלך טיסת FZ1073 מדובאי לתל אביב, שעל סיפונה יותר מ-150 ישראלים. בישראל התקבל מהמטוס קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה ועשוי להעיד על חטיפה. בעקבות האות הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר, ובצמרת מערכת הביטחון נערכו התייעצויות חירום.

בהמשך התברר כי טייס המשנה, אזרח עומאן, דקר את הטייס הראשי, ומתחזקות האינדיקציות כי ניסה להשתלט על המטוס ולרסק אותו.

במהלך האירוע צלל המטוס בכ-14 אלף רגל בתוך דקה, ולבסוף נחת בסעודיה. גורמים מדיניים מסרו כי כוחות ישראליים נמצאים במקום וכי הנוסעים הישראלים צפויים כולם לשוב לישראל.