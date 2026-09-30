ראש תחום הפלסטינים בתאגיד השידור, אליאור לוי, העלה היום (רביעי) שאלות קשות בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי, שבישראל מתייחסים אליו כאירוע טרור, ובמרכזו החשד שטייס המשנה מעומאן ניסה להשתלט על המטוס ולרסק אותו.

לוי התמקד בהחלטה לשבץ טייס מעומאן בטיסה לתל אביב, ותהה אם בישראל היו מודעים מראש לזהות אנשי צוות האוויר בטיסה.

"יש משהו אחד באירוע המטורף של ניסיון המגה פיגוע במטוס 'פליי דובאי' שלא נותן לי מנוחה", פתח לוי את דבריו. "בקוקפיט יושבים שני טייסים, קברניט מאיחוד האמירויות וקצין ראשון מעומאן, ואני תוהה, איך לעזאזל חברת פליי דובאי משבצת טייס מעומאן, מדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל, להטיס מטוס מלא ישראלים לתל אביב, ומתי בתקופה הכי מתוחה שכולם במפרץ נמצאים על הקצה כשעומאן היא חלק ממשוואת מיצר הורמוז יחד עם איראן".

לוי המשיך והפנה את השאלה גם כלפי הרשויות בישראל: "איך זה קורה? ולא פחות מזה, איך הרשויות בישראל לא מודעות לכך שבמטוס הזה יושב טייס כזה שיכול בפוטנציה לנסות ולרסק את המטוס על מגדלי עזריאלי. אם זה התאפשר הפעם, זה כנראה כבר קרה הרבה פעמים בעבר, וזה לא פחות ממחדל מחריד".

דבריו מגיעים לאחר האירוע החמור בטיסת FZ1073 מדובאי לתל אביב, שעל סיפונה היו יותר מ-150 ישראלים. לפי הפרטים שנמסרו בישראל, טייס המשנה, אזרח עומאן, דקר את הטייס הראשי במהלך הטיסה. גורמים מדיניים מסרו כי מתחזקות האינדיקציות שמדובר במחבל ולא באירוע על רקע נפשי.

על פי העדויות שנמסרו לאחר הנחיתה, אנשי צוות ונוסעים נכנסו לתא הטייס והשתלטו על הדוקר. בכיר ישראלי אמר בעקבות האירוע כי "נמנע אסון כבד ביותר".

במהלך האירוע הופעל קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה ועשוי להעיד על חטיפה. הקשר עם המטוס נותק ובישראל הוזנקו מטוסי קרב ונערכו התייעצויות חירום. לפי נתוני Flightradar שנמסרו מוקדם יותר, המטוס צלל בכ-14 אלף רגל בתוך דקה.

לבסוף נחת המטוס בערב הסעודית. גורמים מדיניים מסרו כי כוחות ישראליים הגיעו למקום וכי הנוסעים הישראלים תושאלו לקראת חזרתם לישראל.