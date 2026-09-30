הקומיקאי גיא הוכמן שיבח היום (רביעי) את הנוסעים הישראלים שהסתערו על המפגע בתא הטייס של טיסת פליי דובאי, לאחר שדקר את הטייס הראשי וניסה להשתלט על המטוס.

"פשוט אירוע מטורף. זה לא סיפור על מטוס, זה סיפור עלינו. חבר'ה שחזרו מטיול, וברגע האמת לא חיכו שמישהו אחר יעשה משהו, פשוט קמו ורצו קדימה. ממש כמו בשבת ההיא", כתב הוכמן.

הוא הוסיף: "גיבורים בלי מדים. תודה שהזכרתם לכולנו מה זה להיות ישראלים. מבחינתי שיפתחו בהרכב הנבחרת מחר".

דבריו של הוכמן מגיעים לאחר שנחשפו עדויות ותיעודים של הנוסעים שהיו על טיסת FZ1073 מדובאי לתל אביב, שעל סיפונה היו יותר מ-150 ישראלים.

לפי הדיווחים, טייס המשנה, אזרח עומאן, דקר את הטייס הראשי. גורמים מדיניים מסרו כי מתחזקות האינדיקציות שמדובר במחבל ולא באירוע על רקע נפשי, וכי בישראל ממתינים לקבלת מידע נוסף מסעודיה.

אנשי צוות שישבו מחוץ לתא הטייס שמעו את המתרחש, פרצו פנימה יחד עם נוסעים והשתלטו על הדוקר. בכיר ישראלי אמר בעקבות האירוע כי "נמנע אסון כבד ביותר".

אחד הנוסעים שהשתתפו בהשתלטות תיעד את עצמו לאחר מכן כשדם על פניו. "כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה", אמר.

עדות מהמטוס ללא קרדיט

יצחק ליבר, נוסע נוסף שהיה מעורב באירוע, סיפר: "נמצאים על הטיסה מדובאי. אנחנו השתלטנו פה על הטיסה על המפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים. פשוט קפצנו והוצאנו אותם מתא הטייס כמה חבר'ה, הכל בסדר עכשיו".

בתיעוד נוסף מתוך הקוקפיט נראו ישראלים מאבטחים את הכניסה לתא הטייס ומעניקים טיפול רפואי לטייסים שנפצעו.

על פי נתוני Flightradar, במהלך האירוע צלל המטוס בכ-14 אלף רגל, כ-4,200 מטרים, בתוך דקה. במקביל הופעל קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה ועשוי להעיד על חטיפה.

בעקבות האות הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר, ובצמרת מערכת הביטחון נערכו התייעצויות חירום. לאחר ניתוק הקשר ושינוי מסלול נחת לבסוף המטוס בערב הסעודית.

גורמים מדיניים מסרו כי כוחות ישראליים נמצאים בשטח בסעודיה וכי הנוסעים הישראלים מתושאלים במקום לקראת חזרתם לישראל.