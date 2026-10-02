הנס הגדול של חג הסוכות. פרט חדש בחקירת אירוע טיסת פליי דובאי מדובאי לישראל: גורם באיחוד האמירויות אמר לערוץ i24NEWS כי בין חפציו של טייס המשנה העומאני נמצאו עלונים ופרסומים פרו-פלסטיניים, וכי בעבר הביע עוינות כלפי ישראל.

"בין חפציו של הטייס העומאני בחברת הטיסה היו עלונים ופרסומים של ארגוני Free Palestine ופרסומים בעד הפלסטינים", מסר הגורם. לדבריו, "הטייס התבטא מספר פעמים בעד הפלסטינים והביע עוינות כלפי ישראל".

הדברים מצטרפים לחשד הנבדק סביב מניעיו של טייס המשנה, שתקף את קברניט טיסת FZ1073, שהייתה בדרכה מדובאי לתל אביב ועליה 174 נוסעים ושמונה אנשי צוות.

במהלך האירוע הופעל במטוס קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה. בישראל התייחסו לאירוע כאל מצב חירום והוזנקו מטוסי קרב. המטוס איבד גובה במהירות, ולבסוף נחת בנמל התעופה בתבוכ שבסעודיה.

לפי עדויות הנוסעים, לאחר שהמטוס החל לנטות ולצלול, כמה ישראלים פרצו לתא הטייס, שבו מצאו את הקברניט כשהוא פצוע ומדמם, והשתלטו על הדוקר. יניב חיון, שהיה בין הראשונים שהגיעו לקוקפיט, סיפר כי נאבק בדוקר ובהמשך אף אחז למשך שניות בהגאי המטוס, עד שאיש צוות השתלט על הטיסה.

הקברניט, האזרח ההודי סמית מאצ'צ'אר, קיבל טיפול רפואי כבר במטוס. לאחר הנחיתה הוא הועבר לבית חולים ובהמשך הוטס לאבו דאבי להמשך טיפול יחד עם הטייס הדוקר. משרד החוץ ההודי מסר כי מצבו טוב.

משרד הפנים הסעודי אישר בתחקיר הראשוני כי הקברניט הותקף בידי עוזרו וכי שניהם נפצעו. עם זאת, בהודעה הסעודית לא הוזכר כי המטוס היה בדרכו לישראל, לא צוינה העובדה שמרבית הנוסעים היו ישראלים ולא הייתה התייחסות לחשד לאירוע טרור.

גם האפשרות למעורבות של גורמים נוספים נבדקת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לפוקס ניוז: "נרד לשורש העניין - נבדוק האם היו לטייס שותפים, האם איראן עמדה מאחוריו. אני חושב שנדע בקרוב מאוד".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל אם קיבל תדרוך שלפיו לטייס העומאני היה קשר לאיראן והשיב: "הייתי אומר שהתשובה, בהתבסס על מה שאני שומע, היא כן, אבל אנחנו עובדים על זה כרגע".