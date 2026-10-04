סרט דוקומנטרי חדש על דרמת טיסה 1073 של פליי דובאי נמצא בימים אלה בהפקה עבור כאן 11 וכאן BOX, ויתמקד בסיפורם של הישראלים שהיו על המטוס וברגעי הדרמה לקחו את גורלם בידיהם.

את הסרט ייצור הבמאי והיוצר הדוקומנטרי אייל דץ, שהיה בעצמו בין נוסעי הטיסה. דץ עלה למטוס בדרכו לישראל יחד עם אביו יעקב, בן ה-75, וחווה מקרוב את האירועים הדרמטיים.

על הטיסה היו 174 ישראלים וישראליות מרקעים שונים, שמצאו את עצמם ברגע אחד חולקים גורל משותף ומשימה אחת - להישאר בחיים.

ימים ספורים לאחר הנחיתה הדרמטית יצא דץ למסע בעקבות הישראלים שהיו איתו במטוס, במטרה להבין מי הם, מה עבר עליהם ברגעים שבהם המטוס היה על סף התרסקות ומה הוביל לאירוע.

הסרט צפוי לכלול עדויות חדשות של נוסעים לצד חומרי וידאו וסרטונים שצולמו בזמן אמת על המטוס ובסעודיה ולא פורסמו עד היום.

דץ הוא במאי ויוצר דוקומנטרי. בין היתר ביים עבור כאן את הסרטים "משהו פיקנטי", "עשרה ימים באוקטובר" ו"אסתיר פניי", והפיק את הסרטים "פולחן" ו"מחר כבר עבר", שהשתתפו בפסטיבלים בארץ ובעולם.