פרטים חדשים מחקירתו של המאם אל-המאמי, טייס המשנה שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי לישראל, מעלים כי מטרתו הייתה לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון ולגרום להרג המוני - כך אומרים גורמים ישראלים.

לפי הגורמים, זו גם הסיבה שאל-המאמי החל בניסיון ההשתלטות על המטוס רק כשהטיסה הייתה מעל ירדן. התוכנית הייתה להמשיך לכיוון ישראל באופן שייראה כטיסה רגילה המתקרבת לנחיתה בנתב"ג.

על פי החשד, הוא תכנן להתקרב למסלול הנחיתה כרגיל, ורק בשניות האחרונות, בשלב שבו כבר לא ניתן יהיה ליירט את המטוס, לרסק אותו על הטרמינל.

המזימה נמנעה בעקבות החלטתו של הטייס ההודי, שנפצע במהלך האירוע, לפתוח את דלת תא הטייס, ובכל לאפשר לנוסעי הטיסה להתשלט על הקוקפיט.

בחדשות 13 דווח במקביל כי אל-המאמי סיפר בחקירתו שתכנן את הפעולה עוד לפני שהתקבל לעבודה בפליי דובאי.

"חיפשתי ובדקתי איזו חברה טסה לתל אביב ובגלל זה בחרתי בפליי דובאי. ניסיתי להתקבל לכל החברות. תכננתי את הפעולה עוד לפני שהתקבלתי לחברה", אמר לפי הדיווח.

בחדשות 12 דווח כי אל-המאמי תכנן לבצע את הפיגוע כבר בחודש יולי האחרון, אולם ברגע האחרון החליט לדחות את תוכניתו בשל קרבתו לאחד מאנשי הצוות שהיה עמו בטיסה.

בתוך כך, אנשי מוסד ומומחי תעופה ישראלים משתתפים בחקירת ניסיון הפיגוע המתנהלת באבו דאבי. לפי דיווח של סמדר פרי ב-ynet מפי בכיר באיחוד האמירויות, בחקירה משתתפים גם גורמי מודיעין סעודים ועומאנים ולפחות שני נציגים אמריקנים מארגוני הביון.

הבכיר באמירויות טען כי במסגרת החקירה נבדק גם תרחיש שלפיו אל-המאמי, בן 29, ביקש לרסק את המטוס על בניין גבוה בישראל בדומה לפיגועי 11 בספטמבר, וכי אחד היעדים שנבחנו היה מגדלי עזריאלי בתל אביב.

עוד דווח כי אל-המאמי פוטר בעבר מחברת "עומאן אייר" בשל תפיסותיו הקיצוניות ולא הורשה לשמש כטייס במדינת מוצאו. לאחר מכן עבר למרוקו, ביקר בסוריה ולבסוף התקבל לעבודה בפליי דובאי.

במהלך שמונת החודשים שבהם עבד בחברה הגיע, לפי הדיווח, עשרות פעמים לישראל, כשהפעם האחרונה הייתה ימים ספורים לפני האירוע.

החקירה עוסקת גם באופן שבו התקבל לעבודה בפליי דובאי. המקור באבו דאבי טען כי כבר במהלך הכשרתו בעומאן נמצאו ברשותו "חומרים מפלילים", וכי בשל כך לא הורשה להתיישב בתא הטייס עד שפוטר.

לדברי הבכיר באבו דאבי, עם השלמת החקירה צפוי אל-המאמי לעמוד בפני עונש הוצאה להורג. לדבריו, אף שהאירוע הסתיים ללא הרוגים מקרב הנוסעים, באמירויות מתכוונים לדרוש את העונש החמור ביותר כדי לייצר הרתעה. "לא יהיה כאן ויתור", אמר והוסיף כי לא תינתן חנינה.