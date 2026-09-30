צעקות ורעשים חריגים שבקעו מתא הטייס היו הסימן הראשון לכך שמשהו חמור מתרחש בטיסת פליי דובאי. בתוך זמן קצר הפכו החשדות למאבק פיזי בתוך המטוס: אחד הטייסים נדקר, המטוס החל לצלול, ושלושה נוסעים נחלצו לסייע בנטרול התוקף.

צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום ברק לאומי של בנק לאומי ואחד מאותם נוסעים, משחזר את הרגעים שבהם, לדבריו, נאלצו לקשור את הטייס באמצעות כבלי האוזניות שחולקו לנוסעים.

הכול החל כאשר אשתו של מנס ליוותה את בתם הקטנה לשירותים. בזמן שעמדה באזור תא הטייס, היא שמעה צעקות ורעשים חריגים שבקעו מתוכו.

"הבת הקטנה שלי הייתה בשירותים ואשתי ליוותה אותה ושמעה צעקות ורעשים מוזרים מתא הטייס", סיפר. לדבריו, אשתו פנתה לאיש צוות שהיה מחוץ לתא והתריעה בפניו כי דבר מה מתרחש בפנים.

מרגע שנפתחה הדלת, האירוע קיבל תפנית חדה. לדברי מנס, החל מאבק עם הדוקר, והוא ושני נוסעים נוספים זינקו לסייע. "הוא פתח את הדלת והתחיל מאבק עם הדוקר. אנחנו ישר קפצנו, הוצאנו אותו החוצה, טייס נכנס לתא וטייס נוסף הצטרף לאחר מכן", סיפר.

במקביל למאבק הפיזי, מצבו של המטוס עצמו הפך למסוכן. "הוא ניסה ממש לייצר הטסה לכיוון הקרקע, אנשים עפו והיו צרחות", העיד. בשלב הבא, לאחר שהצליחו להרחיק את התוקף מתא הטייס, נדרש מאבק נוסף כדי להשלים את נטרולו.

כאן נכנס לתמונה אמצעי מאולתר שהיה זמין לנוסעים בתוך המטוס: כבלי אוזניות המולטימדיה שחולקו במהלך הטיסה. "בהמשך קשרנו אותו ונטרלנו אותו. זה היה מעורב באלימות פיזית רבה".

בזמן שהנוסעים נאבקו בתוקף, התנהל במקביל מאמץ לטפל בטייס שנדקר. לדברי מנס, רופא ואחות שהיו בין הנוסעים העניקו לו טיפול וייצבו את מצבו.

מנס הדגיש כי פתיחת דלת תא הטייס בידי הטייס שנדקר הייתה הרגע שאפשר לנוסעים להתערב ולהשתלט על התוקף. בהמשך, צוות אוויר נוסף שהיה במטוס קיבל לידיו את השליטה והצליח לייצב את המטוס.

בעדות נוספת שמסר מנס הוא תיאר את הרגע שבו אשתו התריעה בפני איש הצוות שהיה מחוץ לתא. "פתאום היא שמעה צעקות, צרחות ורעש מתא הטייס. היא אומרת לטייס שהיה בחוץ 'קורה משהו, תיכנס, תיכנס'".

תיעוד מרגעי האימה בטיסה של פליי דובאי כשהמטוס בצלילה

לדבריו, מיד לאחר פתיחת הדלת הצטרפו שלושה נוסעים למאבק. "הוא פתח, ואז קפצנו שלושה. נטרלנו אותו, את המחבל, ורופא עזר לטייס הראשי, ייצב אותו", אמר. מנס הוסיף כי טייס נוסף נכנס לתא וקיבל את הפיקוד על המטוס, בעוד הוא ושני נוסעים נוספים השתלטו על התוקף.

"אני מלא דם. זה היה מטורף", תיאר. לדברי מנס, הטייס הרזרבי שנחלץ לעזרה הוא אזרח איי פיג'י, הטייס שנדקר הוא מהודו והטייס הדוקר מעומאן.

גם נוסעים אחרים תיעדו בזמן אמת את הדקות שלאחר ההשתלטות. באחד הסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה אחד הישראלים שסייע בנטרול כשהוא מדמם בפניו. בשלב הזה, כאשר המטוס היה בדרכו לנחיתה בטאבוק שבסעודיה, הוא ביקש סיוע.

"אנחנו נמצאים במהלך חטיפה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה", אמר. "כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו נוחתים בטאבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר ולא ידוע. כל המטוס, כולם בריאים ושלמים פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה".

נוסע נוסף תיאר אף הוא בסרטון את שאירע. לדבריו, היה במטוס אדם חמוש בסכין שדקר את אחד הטייסים, וכמה נוסעים התנפלו עליו והוציאו אותו מתא הטייס. "פשוט קפצנו והוצאנו אותו מתא הטייס, כמה חבר'ה. הכול בסדר עכשיו", סיפר. בהמשך אמר כי התוקף נוטרל וכי אנשי צוות נמצאים בתוך תא הטייס.

לאחר האירוע התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו להתרחשויות ואמר כי שוחח עם אחד הנוסעים הישראלים שהיה על המטוס. נתניהו תיאר את הדברים כפי שנמסרו לו ואמר כי אחד הטייסים דקר את הטייס השני, ו"ככל הנראה ניסה לרסק את המטוס על יושביו".

"שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים, הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול", אמר נתניהו. "הוא סיפר לי שבדרך לא דרך, הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס".

לדברי ראש הממשלה, לאחר נטרול הדוקר נכנס לתא צוות אוויר נוסף שהיה במטוס והצליח לייצב אותו. נתניהו שיבח את הנוסעים ואנשי הצוות שפעלו במהלך האירוע: "אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד".

נתניהו הוסיף כי הטייס הדוקר נעצר ונחקר בידי השלטונות הסעודיים, וכי ישראל מקיימת קשר עם הגורמים הרלוונטיים במטרה להבטיח את שלומם של הנוסעים ואת חזרתם לישראל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגדיר את האירוע כ"ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי". לדבריו, על פי המידע הראשוני שבידיו, כוונת התוקף הייתה לרסק את המטוס על נוסעיו. גם כ"ץ ייחס את סיכול האירוע לפעולת הנוסעים הישראלים שנכנסו לעימות הפיזי והחזירו את השליטה במטוס לידי צוות טייסים נוסף שהיה במקום.

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב: "עברנו שעות מתוחות מאוד באירוע חמור מאוד שבמזל הסתיים בנס גדול וגבורה. אנחנו מחזקים ומחבקים את אחיותינו ואחינו שבדרכם ארצה ומודים לגיבורים. כמובן נפעל בכל דרך כדי לתחקר את האירוע לעומק יחד עם שותפינו האמירתים".

אלא שגם לאחר הנחיתה וההשתלטות, האירוע לא הסתיים מבחינת הנוסעים. לקראת האפשרות שיעלו על טיסת פליי דובאי חלופית בדרכם לישראל, חלקם הביעו חשש לשוב ולטוס עם אותה חברה זמן קצר כל כך לאחר האירוע.

מנס עצמו אמר כי הוא מבין את החששות. "הגיוני שחוששים לטוס עם אותה חברה אחרי שחוו חוויה כל כך טראומטית", אמר. לדבריו, הנוסעים שוחחו עם גורמי ביטחון בישראל שהרגיעו אותם. הוא אף סיפר כי בירר בעצמו את זהות הטייסים בטיסה החלופית וגילה כי אחד מהם אוסטרלי והשני אוקראיני. עבור מנס, שהיה על המטוס עם אשתו ובנותיו הקטנות, רגעי המאבק נותרו קודם כול אירוע משפחתי מטלטל. "זה אירוע מטלטל בכל קנה מידה. אני עם המשפחה פה, ילדות קטנות", אמר. "זה אירוע טראומטי לכולם".