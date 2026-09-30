שידורי הערב של i24NEWS 30-09-26

אחרי שעות של דרמה לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, נחתה הערב (רביעי) טיסת החילוץ מסעודיה בנמל התעופה בן גוריון.

המטוס של פליי דובאי, שהשיב את הישראלים מסעודיה, לווה על ידי מטוסי קרב בשמי ישראל. בתיעוד מהטיסה נראים הנוסעים שרים לקראת הנחיתה, בין היתר את השירים "עם ישראל חי" ו"עוד יותר טוב".

הנוסעים התקבלו בידי גורמי מקצוע ששוחחו איתם. חלקם עברו בדיקות רפואיות ואחד מהם שספג חבלת חזה טופל על ידי צוותי מד"א ופונה לבית החולים אסף הרופא.

בהמשך הם עתידים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושרת התחבורה רגב.

קולות הקשר בנחיתת טיסת החילוץ מסעודיה: "תודה שהחזרתם את הנוסעים שלנו בבטחה"

כל הנוסעים שהו בסעודיה מאז שטיסת FZ1073 מדובאי לתל אביב נאלצה לנחות במדינה בעקבות האירוע החריג בתא הטייס.

האירוע החל כאשר התקבל מהמטוס קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה ועשוי להעיד על חטיפה. בעקבות האות הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר, הקשר עם המטוס נותק ובצמרת מערכת הביטחון התקיימו התייעצויות חירום.

בהמשך התברר כי בתא הטייס התרחש אירוע, ככל הנראה טרור. לפי הפרטים שנמסרו בישראל, טייס המשנה, אזרח עומאן, דקר את הטייס הראשי. גורמים מדיניים אמרו כי מתחזקות האינדיקציות שמדובר במחבל ולא באירוע על רקע נפשי, וכי ממתינים למידע נוסף מסעודיה.

אנשי צוות ונוסעים ששמעו את המתרחש פרצו לתא הטייס והשתלטו על הדוקר. בכיר ישראלי אמר לאחר האירוע כי "נמנע אסון כבד ביותר".