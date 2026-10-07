חמאם אל-חמאמי, הטייס המחבל שניסה לחטוף בשבוע שעבר את טיסת "פליי דובאי" שהייתה בדרכה לישראל, עבר הכשרת טיסה מקצועית בבריטניה. כך דווח ב"טלגרף" הבריטי.

על פי הדיווח, אל-חמאמי עבר בשנים 2018-2019 הכשרה ב-L3 Airline Academy, שהיה באותה תקופה אחד מבתי הספר הגדולים לטיסה בבריטניה. החברה הפעילה מרכזי הכשרה באנגליה ובהמשך הפכה לחלק מחברת Acron Aviation. בין מתקניה בבריטניה היו מרכזי הכשרה גדולים בסאות'המפטון ובבורנמות', וכן מתקן סימולטורים סמוך לנמל התעופה גטוויק.

ב"טלגרף" הדגישו כי אין כל טענה להתנהלות פסולה מצד L3 Airline Academy, Acron Aviation או חברות הקשורות אליהן. מחברת Acron נמסר כי תשתף פעולה באופן מלא עם הרשויות במסגרת חקירת האירוע.

הכשרתו התעופתית של אל-חמאמי כללה גם תקופה בניו זילנד. משטרת ניו זילנד אישרה כי קיבל אשרת סטודנט לשישה חודשים לצורך הכשרת טיסה, מנובמבר 2018 ועד מאי 2019, "עבור חברה שבסיסה בבריטניה ואינה פועלת עוד בניו זילנד".

באותה תקופה הפעילה L3 Airline Academy תוכנית ששילבה הכשרה בבריטניה עם לימודי טיסה בבית ספר בהמילטון שבניו זילנד. החניכים יכלו להשלים את לימודי הקרקע העיוניים בסאות'המפטון, לטוס לניו זילנד לצורך ההכשרה המעשית הבסיסית, ולאחר מכן לשוב לבריטניה לצורך הכשרה מתקדמת.

לפי ה"טלגרף", ל-L3 היו גם קשרים עם חברת התעופה "עומאן אייר", שבה עבד אל-חמאמי עד פברואר 2025. בעבר כללה החברה את בית הספר לטיסה ברשימה של חמישה מוסדות הכשרה בינלאומיים מוכרים, שבוגריהם יכלו להיחשב מועמדים לתוכנית גיוס הטייסים שלה.

ב-Acron Aviation סירבו לאשר אם אל-חמאמי היה בעבר בין תלמידי המוסד, וציינו כי מדיניות החברה אינה מאפשרת לחשוף בפומבי את זהותם של תלמידים בהווה או בעבר.

דובר החברה מסר: "הצטערנו לשמוע על האירוע, ומחשבותינו נתונות לכל מי שנפגע ממנו. כמדיניות, איננו מגיבים בפומבי לשאלה אם אדם כלשהו הוא או היה תלמיד שלנו. נעזור כמובן לרשויות הרלוונטיות, במידת הצורך ובכל דרך שנוכל, במסגרת חקירת האירוע".