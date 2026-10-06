יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל נכנסו לישראל מתחילת השנה - כך נחשף בדיון בוועדת המשנה לענייני מודיעין בכנסת.

בין המדינות שמהן הגיעו אנשי הצוות נמצאות גם סוריה, לבנון ועומאן. הנתון נחשף ימים ספורים לאחר ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי לתל אביב, ומעלה מחדש שאלות סביב מנגנוני הבדיקה והסינון של צוותי אוויר זרים המגיעים לישראל.

במרכז הפרשה עומד הטייס העומאני המאם אל-המאמי, שעל פי הדיווחים כבר עורר בעבר חששות במדינת מוצאו בשל סימנים להקצנה.

לפי הפרטים שפורסמו, גורמים בעומאן הבחינו בהרגלי הגלישה של אל-המאמי והתרשמו כי הוא מגלה עניין באידיאולוגיה רדיקלית.

החשש היה משמעותי עד כדי כך שהוא לא הורשה להמשיך בתפקידו כטייס בחברת התעופה הלאומית Oman Air, הועבר לעבודה משרדית ונשלח לתוכנית למאבק בהקצנה.

אלא שהמידע הזה, כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל", לא הגיע בהמשך לגורמים הרלוונטיים. אל-המאמי התקבל לעבודה בחברת פליי דובאי, שלפי הדיווח לא פנתה לעומאן לקבלת מידע על הרקע שלו והסתפקה בבדיקת עבר פלילי.

לפי מקורות המעורים בפרטים, עוד לפני ניסיון החטיפה הספיק אל-המאמי לטוס מספר פעמים לישראל במסגרת עבודתו.

רק לאחר האירוע החלה להיחשף תמונה רחבה יותר על עברו. בחקירתו באיחוד האמירויות אמר אל-המאמי כי תכנן את הפיגוע עוד לפני שהתקבל לעבודה בפליי דובאי.

הרשויות באמירויות חוקרות כעת גורמים בחברת התעופה שהיו מעורבים בהליך קבלתו לעבודה. במקביל, בישראל ובאיחוד האמירויות נבדק אם סימני ההקצנה שלו הופיעו כבר בתקופה שבה שהה באוסטרליה.

הפרשה מעוררת בישראל מחלוקת גם בשאלת האחריות לבדיקת אנשי צוות זרים. ב"וול סטריט ג'ורנל" הצביעו על כשלים גם בצד הישראלי, ובכלל זה באופן שבו הרשויות ומשרד התחבורה בדקו אנשי צוות של חברות תעופה זרות המגיעים לישראל.