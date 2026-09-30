האם מאחורי האירוע של פליי דובאי עומדת מדינה - או ארגון טרור? | צבי יחזקאלי

הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS, צבי יחזקאלי, שבעבר שימש בעצמו מאבטח במטוסים מעריך שמאחורי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי עומדת מדינה ולא ארגון טרור.

"למרות שמערך התעופה הישראלי ידוע בהרמטיות שלו לסגירת פרצות אבטחה, אין ספק שקרה כאן משהו שהוא פרצה אבטחתית, שנוצלה על ידי מדינה. לא מדובר כאן בארגון טרור שחושב כך. לשכנע טייס, לגייס אותו נגד המגמה, להחדיר אותו לטיסה עם ישראלים, זה מצריך תכנון וייתכן מאוד שאיראן או שלוחותיה עומדים מאחורי הדבר הזה. מדובר במבצע משמעותי מאוד", אמר יחזקאלי.

הוא ציין כי "זה משהו שעד היום לא נתנו עליו מספיק את הדעת. צריך לזכור שיעדים ערביים, כמו דובאי, הם כאב ראש לא פשוט למערכת הביטחון. היום הבנו שיש טייסים שהחברה שלהם עומדת מאחוריהם, אבל אין לדעת מה עובר בראשם. אני לא רוצה לחשוב מה יקרה עם טייסים אירופים שתומכים בפלסטינים ויעשו דברים דומים. זו פרצת אבטחה שצריכה להיסגר".

יחזקאלי הדגיש גם כי "בדרך כלל טייסים בחברות תעופה ערביות הם כאלה שנפלטו מחברות אירופיות ומגיעים למזרח התיכון. ישראל הובילה את אבטחת התעופה מאז שנות ה-70 וסגרה את כל הפרצות תידרש לסגור גם את הפרצה הזו".