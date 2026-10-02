PM Modi Speaks To Brave Pilot Smit Machchhar After Flydubai Ordeal, Applauds Extraordinary

קברניט טיסת פליי דובאי סמית מאצ'צ'אר, שנפצע בתקיפת טייס המשנה במהלך הטיסה מדובאי לישראל, הופיע לראשונה בתיעוד מבית החולים באיחוד האמירויות ושחזר חלק מרגעי המאבק בתא הטייס.

מאצ'צ'אר, אזרח הודו, שוחח ממיטת בית החולים עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי וסיפר על ניסיונו לפעול למרות הפציעות הרבות שספג.

מודי פתח את השיחה בהתעניינות במצבו של מאצ'צ'אר וסיפר לו כי ברחבי הודו מתפללים לשלומו. הוא שיבח את אומץ ליבו ואת ההחלטות שקיבל בתוך שניות במהלך האירוע, ואמר כי במעשיו הציל את חייהם של נוסעים רבים.

ראש ממשלת הודו הדגיש כי מאצ'צ'אר פעל בשעה שהוא עצמו היה פצוע ונאבק על חייו. לדבריו, התנהלותו עוררה גאווה רבה בהודו.

מאצ'צ'אר, שהתרגש במהלך השיחה, סיפר למודי כי ברגעים הראשונים נאבק בעצמו על חייו, לאחר שספג פציעות רבות ונפל. בשלב מסוים, לדבריו, הבין שאם לא יצליח לפעול - האירוע עלול להסתיים באסון.

"היו לי כל כך הרבה פציעות, אבל אמרתי לעצמי שאני צריך לקום ולפעול", סיפר. "באותו הזמן, דחפתי את עצמי כדי לפתוח את דלת הקוקפיט".

הקברניט הסביר כי גם לאחר שנפל הוא היה מודע למתרחש במטוס והבין שעליו להגיע אל הדלת ולפתוח אותה. לדבריו, לאחר שהצליח לעשות זאת הגיעו אחרים וסייעו בהמשך ההתמודדות עם האירוע.

מאצ'צ'אר הדגיש בפני מודי כי אינו מייחס את ההצלה לעצמו בלבד, וכי גם לאנשים האחרים שנחלצו לעזרה היה תפקיד משמעותי בהצלת המטוס.

במהלך השיחה דיבר הקברניט גם על האמונה שליוותה אותו. הוא סיפר כי הוא נוהג להתפלל מדי בוקר וכי בנו בן השנתיים יושב לצדו בזמן התפילה. לדבריו, אף שמשפחתו חיה הרחק מהודו, חשוב לו שילדיו לא יתרחקו מהתרבות ומהמסורת שעליהן גדל.

מאצ'צ'אר סיפר כי גם במהלך האירוע עצמו חזר על תפילתו, וכי לאחר שניצל הוא רואה בכך יד מכוונת. הוא הודה גם על הטיפול שקיבל לאחר נחיתת החירום בסעודיה ובהמשך באיחוד האמירויות.

בשלב מסוים בשיחה התקשה הקברניט לעצור את הדמעות והתנצל בפני ראש הממשלה על ההתרגשות. מודי השיב לו כי אם לא יתרגש בפניו - בפני מי יוכל להתרגש.

מודי סיפר כי שוחח גם עם בני משפחתו של מאצ'צ'אר ושיבח את החוסן שהפגינו. הוא הוסיף כי ברחבי הודו נערכו תפילות למען החלמתו ואיחל לו לשוב במהרה לאיתנו.

דבריו של הקברניט מצטרפים לעדויות הנוסעים הישראלים, שתיארו כיצד הגיעו לחלקו הקדמי של המטוס לאחר ששמעו צעקות והרגישו את המטוס נוטה ולאחר מכן צולל בעוצמה.

יניב חיון, שהיה בין הראשונים שהגיעו לתא הטייס, סיפר כי כשנפתחה הדלת הוא ראה את הקברניט שוכב סמוך אליה כשהוא מדמם, בעוד תא הטייס כולו מלא בדם. לדבריו, טייס המשנה היה בין מושבי הטייסים והוא ואיש צוות נוסף החלו להיאבק בו.

חיון תיאר כיצד אחז בדוקר והחל למשוך אותו מתא הטייס, בזמן שנוסעים ישראלים נוספים הצטרפו אליו וסייעו לרתק אותו. לאחר מכן, כשראה שהמטוס עדיין נמצא בנטייה, אחז חיון למשך שניות ספורות בהגאים עד שאיש צוות השתלט על הטיסה.

במקביל העניק ד"ר שוטה מוסייב, רופא שיניים שהיה בין הנוסעים, טיפול רפואי למאצ'צ'אר. מוסייב סיפר כי הקברניט סבל מדימומים חזקים בראש ובידיים וכי הצליח לעצור את הדימום ולייצב את מצבו עד סמוך לנחיתה.

לאחר שהמטוס נחת בנמל התעופה בתבוכ שבסעודיה, הועבר מאצ'צ'אר לבית חולים מקומי. בהמשך, לאחר שחל שיפור במצבו והצוות הרפואי אישר את העברתו, הוא הוטס לאבו דאבי להמשך טיפול והחלמה.

משרד החוץ ההודי הודיע כי שגריר הודו באיחוד האמירויות ביקר את מאצ'צ'אר בבית החולים, ובהמשך נמסר כי מצבו טוב.

בתחקיר הראשוני שפרסם משרד הפנים הסעודי נמסר כי הקברניט הותקף בידי עוזרו וכי שניהם נפצעו. בהודעה הסעודית לא הוזכר כי המטוס היה בדרכו לישראל או כי מרבית הנוסעים היו ישראלים, וגם לא נמסרה התייחסות לחשד לאירוע טרור.

במקביל, גורם באיחוד האמירויות אמר ל-i24NEWS כי בחפציו של טייס המשנה העומאני נמצאו עלונים ופרסומים של ארגוני "Free Palestine" ופרסומים פרו-פלסטיניים. לדברי הגורם, טייס המשנה התבטא בעבר בעד הפלסטינים והביע עוינות כלפי ישראל.