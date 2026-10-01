משרד הפנים הסעודי פרסם הערב (חמישי) הודעה מפורטת על אירוע טיסת פליי דובאי FZ1073, שנחתה אתמול נחיתת חירום בתבוכ, ואישר כי בתחקיר הראשוני עלה שטייס המשנה תקף את הקברניט.

עם זאת, בהודעה הסעודית לא צוין כי המטוס היה בדרכו לישראל או כי מרבית הנוסעים בו היו ישראלים. הסעודים גם לא מסרו את זהותם או אזרחותם של שני הטייסים ולא התייחסו לחשד שנבדק בישראל שלפיו מדובר באירוע טרור.

לפי משרד הפנים הסעודי, המטוס נחת בנמל התעופה הבינלאומי בתבוכ אתמול בשעה 9:45, לאחר שהורשה לבצע נחיתת חירום. על סיפונו היו 174 נוסעים ושמונה אנשי צוות, שקיבלו לאחר הנחיתה את הטיפול הנדרש.

בשעה 17:40 עזבו הנוסעים את סעודיה במטוס אחר של פליי דובאי. אנשי הצוות הוטסו גם הם בחזרה לדובאי במטוס אחר של החברה, למעט הקברניט וטייס המשנה, שנלקחו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

הסעודים מסרו כי התחקיר הראשוני נערך בהשתתפות צוות ביטחון מאיחוד האמירויות. על פי ממצאיו הראשוניים, "הקברניט הותקף ע"י עוזרו מה שגרם לפציעת שניהם".

עוד עולה מההודעה כי שני הטייסים כבר אינם בסעודיה. בעקבות שיפור במצבם ולאחר שהצוות הרפואי אישר את העברתם, הם עזבו הבוקר את הממלכה בדרכם לאבו דאבי, כשהם מלווים באנשי ביטחון מאיחוד האמירויות.

הגרסה הסעודית מתייחסת אפוא לעימות בין שני אנשי צוות ולפציעתם, אך אינה מפרטת את נסיבות התקיפה או את המניע לה. היא גם אינה מתייחסת לדיווחים שלפיהם טייס המשנה הוא אזרח עומאן ולחשד כי ניסה להשתלט על המטוס ולרסק אותו.

גורם המעורה בפרטים אומר כי בישראל רוצים לצאת ולחקור את הטייס כבר בימים הקרובים.

הודעת משרד הפנים הסעודי מגיעה בשעה שבישראל ובארצות הברית בוחנים גם אפשרות למעורבות איראנית באירוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל הערב אם עודכן שטייס המשנה העומאני קשור לאיראן והשיב: "הייתי אומר שהתשובה, בהתבסס על מה שאני שומע, היא כן, אבל אנחנו עובדים על זה כרגע".

כשנשאל אם ארצות הברית תגיב נגד איראן במקרה שיתברר כי עמדה מאחורי האירוע, השיב טראמפ: "כן, הם ייפגעו בעוצמה רבה - אל תדאגו".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר מוקדם יותר לפוקס ניוז כי האפשרות נבדקת. "נרד לשורש העניין - נבדוק האם היו לטייס שותפים, האם איראן עמדה מאחוריו. אני חושב שנדע בקרוב מאוד", אמר.

טיסת FZ1073 המריאה מדובאי בדרכה לתל אביב ועל סיפונה יותר מ-150 ישראלים. במהלך האירוע הופעל קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה. בישראל הוזנקו מטוסי קרב והתקיימו התייעצויות ביטחוניות דחופות.

לפי עדויות הנוסעים, טייס המשנה דקר את הקברניט, קפטן סמית מאצ'צ'אר, אזרח הודו. במהלך האירוע איבד המטוס גובה במהירות, ונוסעים ואנשי צוות פרצו לתא הטייס והשתלטו על הדוקר. ישראלים שהיו על המטוס העניקו במקביל טיפול רפואי לקברניט הפצוע.

משרד החוץ ההודי עדכן מוקדם יותר היום כי מאצ'צ'אר, שקיבל תחילה טיפול בבית החולים, הועבר לאבו דאבי להמשך טיפול והחלמה. שגריר הודו באיחוד האמירויות ביקר אותו בבית החולים ועדכן כי מצבו טוב.

הסעודים חתמו את הודעתם בהדגשה כי הממלכה מטפלת במצבי חירום בהתאם להתחייבויותיה הבינלאומיות וההומניטריות, וכי גורמי התעופה והביטחון שלה ערוכים להגיב במהירות וביעילות למצבים חריגים.