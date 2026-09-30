טיסות פליי-דובאי יושעו ממחר (חמישי) בבוקר לשישה ימים בעקבות ניסיון הפיגוע. במקומן יופעלו טיסות ישראליות מאובטחות עד אשר יסתיים התחקיר.

המהלך תואם עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד.

במקביל נמשכת חקירת המחבל, טייס המשנה במטוס פליי דובאי, בניסיון להבין את המניע שלו למעשה. בשלב זה עדיין לא ברור האם פעל באופן עצמאי או שהכווון על ידי מדינה עוינת או ארגון טרור.

המחבל נחקר בסעודיה ובישראל מחכים לקבל עדכון בנושא. גורמים מדיניים טוענים כי המפגע רצה לערער את הסכמי אברהם - ולכן בחר בחברת תעופה אמירותית.

בתוך כך, בישראל חוששים מפני אפשרות של פיגועי השראה - ותיגברו אבטחה בעולם. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בן זאיד בנוגע לאבטחת נתיבי הטיסה בין המדינות.