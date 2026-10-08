הבית הלבן הנחה את הפנטגון לגבש אפשרויות לתקיפות צבאיות חדשות נגד איראן, שעשויות להתבצע עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר. כך דיווח הערב (רביעי) אתר החדשות "אטלנטיק", מפי שני גורמים בממשל טראמפ.

בדיווח צוין כי טרם התקבלה החלטה סופית אם לצאת למבצע, ובכירי הממשל עדיין דנים בהיקפו האפשרי ובמטרות שיוגדרו לו. גורם אמריקני מסר ל"אטלנטיק" כי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), המנהל את המאמץ המלחמתי האמריקני, הונחה לגבש את האפשרויות הצבאיות.

תומכי המהלך מודים כי תקיפות מוגבלות בלבד ככל הנראה לא יספיקו כדי להחזיר את איראן לשולחן המשא ומתן, לפתוח מחדש את מצר הורמוז למעבר בטוח או להביא לירידה במחירי הדלק עד יום הבחירות. עם זאת, לפי הדיווח, המצדדים בצעד סבורים כי חידוש הפעילות הצבאית לאחר חודשים של שקט מתוח עשוי לאפשר לנשיא דונלד טראמפ להפגין עוצמה ואף להציג הישג בפני הבוחרים לפני שילכו לקלפיות - ובכך להעניק תנופה לרפובליקנים.

על פי הדיווח, מבצע מוגבל לפני בחירות אמצע הקדנציה עשוי להיות שלב מקדים למערכה צבאית רחבה יותר לאחריהן. טראמפ העלה מספר פעמים בשבועות האחרונים את האפשרות שהלחימה תסלים לאחר הבחירות.

טראמפ אמר אתמול (שלישי) כי המלחמה נגד איראן עשויה להסתיים "די בקרוב", ורמז כי וושינגטון תחליט אם לפעול להשגת פתרון דיפלומטי או לנקוט גישה תקיפה יותר.

"אנחנו מצליחים מאוד ברפובליקה האסלאמית של איראן. כל המקום הרוס. הם היו הבריון של המזרח התיכון. הם כבר לא כל כך הבריון. אבל אנחנו צריכים לסיים את זה, והשאלה היחידה היא באיזו דרך אנחנו רוצים לעשות זאת: בדרך הנחמדה או בדרך הלא כל כך נחמדה. ובקרוב מאוד תגלו", אמר טראמפ באירוע בבולטימור שבמרילנד.

הוא הוסיף: "הבעיה הגדולה ביותר של איראן היא שאף אחד לא יודע מי מנהל את המדינה. אולי זה דבר חיובי".

במקביל, אמר סגן הנשיא, ג'יי. די. ואנס, בריאיון לסוכנות הידיעות רויטר' כי איראן תידרש לנקוט צעדים ממשיים לצמצום יכולות העשרת האורניום שלה לפני שוושינגטון תסכים לסיים את המלחמה בין שתי המדינות. ואנס הבהיר כי ארה"ב דורשת צמצום בפועל של יכולת ההעשרה האיראנית, ולא תסתפק בהבטחות מצד טהרן להגביל את תוכנית הגרעין בעתיד.