סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, אמר בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן תידרש לנקוט צעדים ממשיים לצמצום יכולות העשרת האורניום שלה לפני שוושינגטון תסכים לסיים את המלחמה בין שתי המדינות.

ואנס הבהיר כי ארה"ב דורשת צמצום בפועל של יכולת ההעשרה האיראנית, ולא תסתפק בהבטחות מצד טהרן להגביל את תוכנית הגרעין בעתיד.

"אם אתם לא רוצים נשק גרעיני, למה אתם צריכים דלק המועשר ל-60%? אם אתם רוצים להוכיח מחויבות לכך שלא תבנו נשק גרעיני, אל תייצרו חומר מועשר ברמה גבוהה. זו סוגיה בסיסית מאוד", אמר ואנס. "אני חושב שאם הם רוצים להוכיח מחויבות, הם צריכים לעשות משהו משמעותי בנוגע ליכולת ההעשרה שלהם".

בשבועות האחרונים החליפו ארה"ב ואיראן הצעות במטרה להביא לסיום הלחימה ולחדש את השיט במצר הורמוז, אך הנשיא דונלד טראמפ דחה את ההצעה האחרונה מטהרן.

"אנחנו לא נחליף מילים במעשים", הדגיש ואנס, וציין כי ארה"ב עדיין מעוניינת להגיע להסכם אם איראן תסכים לוויתורים משמעותיים בתחום הגרעין.

ואנס הוסיף כי בוושינגטון קיימת אי-ודאות בנוגע לאופן שבו מתקבלות ההחלטות בצמרת האיראנית. לדבריו, ארה"ב ניהלה משא ומתן עם נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, ועם שר החוץ, עבאס עראקצ'י, אך לא ברור עד כמה השניים משפיעים על מוקדי הכוח במדינה, במיוחד לאחר התקיפות האמריקניות והישראליות בתחילת המלחמה שבהן חוסל המנהיג העליון, עלי חמינאי.

"אחד הדברים שהבנו הוא שלא לגמרי ברור איך המדינה שלהם מקבלת החלטות", אמר ואנס.

סגן הנשיא סיפר כי שוחח ישירות עם מפקדים בשטח כדי להעריך את המצב בחזית, ודחה את החששות מפני מחסור בתחמושת אמריקנית. הוא הוסיף כי הכוחות האיראניים אמנם מסוגלים לפגוע מדי פעם בכלי שיט מסחריים במצר הורמוז, אך אינם מצליחים לעצור את יצוא האנרגיה בנתיב השיט.

