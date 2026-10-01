ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הלילה (חמישי) לרשת "פוקס ניוז" ושיבח את הנוסע הישראלי שסייע לסכל את ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל.

"פגשתי את הישראלי המדהים הזה, שמו יניב, שעשה את הדבר הזה. שאלתי אותו: 'איך עשית את זה?' והוא ענה: 'פשוט הייתי חייב... הייתי חייב לפעול כדי להציל את המשפחה שלי שהייתה שם'", סיפר נתניהו.

ראש הממשלה ציין כי הנוסע פעל באומץ לב יוצא דופן כאשר המטוס, ובו 174 נוסעים, החל לאבד גובה לאחר שטייס המשנה תקף את הקברניט: "הוא פעל בקור רוח ובגבורה מדהימה - תעוזה אדירה שמנעה 11 בספטמבר נוסף".

נתניהו הדגיש כי הקברניט ההודי הפצוע הצליח לשחרר את דלת תא הטייס הנעולה, מה שאיפשר ליניב - שזינק קדימה משורה 16 - לפרוץ פנימה. יניב התעמת עם טייס המשנה, הדף אותו ממערכות הטיסה ותפס את הגה המטוס, בעוד שנוסעים נוספים ואנשי צוות סייעו לנטרל את התוקף ולייצב את כלי הטיס.

נתניהו הוסיף כי שוחח על האירוע עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: "שוחחתי מוקדם יותר היום עם הנשיא טראמפ, והוא העריך זאת מאוד".

כשנשאל האם ישנן אינדיקציות למעורבות איראנית באירוע, השיב נתניהו כי הנושא עדיין נחקר: "מוקדם מדי לומר. הטייס התוקף נחקר כעת בסעודיה, ואני מעריך שהוא יועבר לאיחוד האמירויות - משם הוא מגיע, או לפחות משם המריא".

בהמשך הראיון התייחס נתניהו לסיכול פיגוע בבריטניה בסמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד, ותקף את הממשל הבריטי על תגובתו למידע המודיעיני שסיפקה ישראל: "אם אתה רוצה להבין עד כמה הדברים אבסורדיים ועד כמה הרחיקה לכת התעמולה האנטי-ישראלית", אמר נתניהו, "העברנו לבריטים מודיעין על פיגוע שעומד להתרחש בחסות איראנית, ולמחרת הם הטילו עלינו סנקציות".

"הכניעה והקריסה הזו בפני הברית האסלאמיסטית-מרקסיסטית מסוכנות מאוד לעתידו של המערב", סיכם ראש הממשלה.