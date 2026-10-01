ראש הממשלה בנימין נתניהו יארח הערב (חמישי) בסוכת הכנסת אירוע לימוד תורה לליל הושענא רבה, שיעמוד בסימן "גבורה" ובהשתתפות שורה של בכירים במערכת הביטחון.

לצד נתניהו ישתתף באירוע יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בין המשתתפים יהיו ראש המוסד רומן גופמן, ראש השב"כ דוד זיני, ראש המל"ל שמואל בן עזרא, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי וראש הוועדה לאנרגיה אטומית משה אדרי.

אל האירוע הוזמנו גם חניכי מכינת תבור, נשות מילואימניקים ופצועי צה"ל. לימוד התורה יתקיים לעילוי נשמת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, לרפואת פצועי עם ישראל ולאחדות עם ישראל.

גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד הוזמן לערב, אולם הוא הודיע כי לא יגיע וטען כי ההזמנה נשלחה אליו בהתראה קצרה מדי. "יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שלח לי בשעה 13:42 וואטספ עם הזמנה לאירוע לימוד תורה בסוכה היום בערב", כתב לפיד ברשת X.

לפיד העלה שתי אפשרויות לעיתוי ההזמנה ועקץ את מארגני האירוע: "שתי אפשרויות: 1. הם לא ידעו מראש שהלילה הוא ליל הושענא רבה ונדהמו לגלות את זה לפתע ביומן. 2. הם בכוונה שלחו את זה מאוחר כל כך כדי שלא אוכל להגיע והם יוכלו להגיד שלא הסכמתי לבוא לאירוע לימוד תורה".

את דבריו חתם לפיד בפסוק מתהילים: "בכל מקרה, היות ולא אוכל להגיע בהתראה קצרה כל כך, אני מזכיר להם שבליל הושענא רבה נהוג לקרוא בתהילים ומציע להם להתעמק הערב בפסוק, 'ה' הצילה נפשי משפת שקר, מלשון רמיה' (תהילים קכ, ב)".