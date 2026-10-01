צמרת מערכת הביטחון התכנסה ללימוד תורה בסוכה (לע"מ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו אירח הערב (חמישי) בסוכת הכנסת אירוע לימוד תורה לליל הושענא רבה, שעמד בסימן "גבורה" ובהשתתפות שורה של בכירים במערכת הביטחון.

לצד נתניהו השתתף באירוע יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. בין המשתתפים היו ראש המוסד רומן גופמן, ראש השב"כ דוד זיני, ראש המל"ל שמואל בן עזרא, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי וראש הוועדה לאנרגיה אטומית משה אדרי.

אל האירוע הוזמנו גם חניכי מכינת תבור, נשות מילואימניקים ופצועי צה"ל. לימוד התורה התקיים לעילוי נשמת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, לרפואת פצועי עם ישראל ולאחדות עם ישראל.

נתניהו התייחס במהלך המעמד לאירוע בטיסת פליי דובאי ואמר כי ישראל הייתה עלולה לספוג "מכה אנושה" אלמלא שרשרת האירועים שהביאה להשתלטות על הטייס הדוקר ולהנחתת המטוס בשלום.

בדבריו קשר בין סיפורי הגבורה לאורך ההיסטוריה היהודית לבין מעשי הגבורה במהלך המלחמה והאירוע שהתרחש בטיסה.

"יש לנו סיפורי גבורה גדולים מקדמוננו, אבל יש לנו גם סיפורי גבורה מהזמן החדש", אמר נתניהו. הוא הזכיר את מרד גטו ורשה, מרד סוביבור, מלחמת העצמאות ומבצע יונתן באנטבה, וקשר אותם לדבריו ל"גיבורים שלנו היום במלחמת התקומה".

בהמשך דיבר נתניהו על כוחה של יוזמה אישית לשנות מערכה שלמה: "איש אחד, יוזמה פרטית, בתושייה אין קץ, בגבורה שאי אפשר להבין אותה, הולך אל מול הפלשתים, מכה בהם, משנה את כל המערכה, מושיע את ישראל. גבורה של איש אחד".

מכאן עבר ראש הממשלה לאירוע בטיסת פליי דובאי. "מה שראינו, מה שהיה בנס הזה שהתרחש אתמול, קרו כאן שרשרת של ניסים", אמר.

נתניהו הוסיף: "צריך להבין, בדיוק כפי שאמרת, אדוני יושב ראש, היינו יכולים לשבת פה היום עם אבל לאומי, עם מכה אנושה לישראל, וכאן הייתה ישועה גדולה".