האם השכולה פוצצה את הקרנת הבכורה של נז"א: "בעלי ובני נרצחו - איפה זה בסרט?"

עימות פרץ בהקרנת הבכורה האירופית של הסרט נז"א, שנערכה בעיירה דלפט הסמוכה להאג שבהולנד, לאחר שסבין תעסה, שבעלה ובנה נרצחו בטבח 7 באוקטובר וילדיה נפצעו קשה, עלתה לבמה והתעמתה עם יוצרי הסרט.

תעסה פנתה ליוצרים יובל אברהם ורחל שור ולצופים באולם ואמרה: "תסתכלו לי בעיניים. אתם מדברים על נזק אגבי? בעלי והבן שלי נרצחו בידי חמאס. איפה זה מופיע בסרט שלכם?"

לפי ארגון "עד כאן", שתעסה הגיעה להולנד יחד עם אנשיו, כמה מהצופים הגיבו לדבריה בקריאות לעג וזלזול, ובהן "לא אכפת לנו, תתביישי, אנחנו לא רוצים לשמוע".

במקביל ניסה מנכ"ל "עד כאן", אביחי שורשן, להציג באולם באמצעות מקרן נייד את "סרטון הזוועות". לטענת הארגון, צופים במקום מנעו ממנו להמשיך בהקרנה ואף הפעילו כלפיו אלימות.

שורשן תקף לאחר האירוע את הסרט ואת המסרים המוצגים בו. "הנזק האגבי למדינת ישראל כתוצאה מהסרט השקרי בלתי נתפס. את שטיפת המוח הזו יהיה ניתן לתקן אך ורק באמצעות מהלך מהיר של חשיפת העדים השקריים ועימותם מול האמת", אמר.

הוא הוסיף: "לא נשלים עם התפשטות האנטישמיות באירופה, נמשיך להיאבק".