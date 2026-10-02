צבא ארצות הברית תגבר בשבועות האחרונים את מערך ההגנה האווירית בסעודיה ובקטאר והציב בהן שתי סוללות פטריוט נוספות. הצעד נועד להגן על תשתיות נפט וגז טבעי מרכזיות במדינות אלו. כך דווח הלילה (שישי) באתר החדשות "אקסיוס" מפי גורמים אמריקניים ואזוריים.

לפי הדיווח, ההצבה נועדה להבטיח לבעלות בריתה של וושינגטון כי ארה"ב תגן על תשתיות האנרגיה הקריטיות שלהן, אם הנשיא דונלד טראמפ יחליט לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן. חששות אלו עלו כבר באוגוסט, כאשר מנהיגי סעודיה וקטאר קראו לטראמפ להימנע מתקיפה נרחבת באיראן מתוך חשש שמתווה כזה יגרור פעולת תגמול איראנית נגד מתקני הנפט והגז שלהן.

גורמים אמריקניים ציינו כי אזהרות אלו שיחקו תפקיד מרכזי בהחלטתו של טראמפ לוותר על תקיפה צבאית נרחבת ולהתמקד בסנקציות ובלחץ כלכלי. בנוסף, בסעודיה עשויים להערים קשיים על שימוש במרחב האווירי שלה עבור פעילות צבאית אמריקנית, אם לא ירגישו כי תשתיות האנרגיה במדינה מוגנות כראוי.

בפיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) סירבו להגיב לדיווח.

הפרסום מגיע על רקע אזהרות חוזרות ונשנות מצד טראמפ על כך שהוא קרוב להכרעה בנושא איראן. מוקדם יותר הלילה, באירוע בטקסס, אמר טראמפ כי איראן "מוכנה להתקפל", ושוב העריך כי המלחמה מול טהרן עשויה להסתיים זמן קצר לאחר בחירות האמצע שייערכו בנובמבר.

לדבריו, העימות יסתיים "כך או כך... או שהם יעשו משהו ראוי וחכם מאוד, או שהם לא יהיו כאן עוד זמן רב. למען האמת, אני שונא לראות את זה, אבל הם לא יהיו כאן עוד זמן רב".

טראמפ אמר דברים דומים גם בלילה הקודם. בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל אמר הנשיא כי ארצות הברית מתקרבת לנקודת הכרעה בנוגע לאופן פעולתה מול איראן, ורמז כי וושינגטון עשויה לבחור בין יציאה לתקיפות נוספות לבין הגעה להסכם עם טהרן.

כשנשאל כיצד ניתן להגיע להסכם עם המנהיגים האיראנים, שאותם כינה שוב ושוב "משוגעים", השיב טראמפ: "אולי נפוצץ אותם. אולי נפוצץ אותם. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה הזו: נפוצץ אותם, או שנעשה עסקה. אבל הזמן מתקרב, וזה ייגמר בקרוב מאוד, כך או כך".