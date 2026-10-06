נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה (שלישי) כי ארה"ב מנצחת את איראן והעריך כי המלחמה "תסתיים מהר מאוד".

"אנחנו מצילים את העולם ממה שעלול להיות אחת הטרגדיות הקשות ביותר אי פעם. הם לא יחזיקו - זה כבר הוחלט - הם לא יחזיקו בנשק גרעיני. הם מבינים את זה", אמר טראמפ במהלך עצרת בנברסקה לקראת בחירות אמצע הקדנציה שייערכו בנובמבר.

"המלחמה תסתיים מהר מאוד, והמחירים יירדו בצורה חדה מאוד. אתם אולי תגידו: 'בבקשה, בבקשה, אדוני, זה יורד מהר מדי!' אתם תראו מה עומד לקרות בתוך פרק זמן קצר מאוד", הוסיף.

טראמפ אמר דברים דומים באירוע במדינת טקסס בשבוע שעבר, שבו טען כי איראן "מוכנה להתקפל", ושוב העריך כי המלחמה מול טהרן עשויה להסתיים זמן קצר לאחר בחירות האמצע.

טראמפ הוסיף באותו אירוע כי כאשר המלחמה החלה בסוף פברואר, איראן הייתה 'שלושה עד ארבעה שבועות, אולי פחות' מהשגת נשק גרעיני. "אם יש להם נשק גרעיני, כל המשחק נגמר. אנחנו לא יכולים לתת להם להשיג אותו".

לדבריו, העימות יסתיים "כך או כך... או שהם יעשו משהו ראוי וחכם מאוד, או שהם לא יהיו כאן עוד זמן רב, מה שלמען האמת, אני שונא לראות, אבל הם לא יהיו כאן עוד זמן רב".

במקביל, הודיע ביום ראשון דובר צבא איראן, מוחמד אכרמיניא, כי בטהרן החליטו לפעול להגדלת טווח הטילים האיראניים בעקבות הניסיון שנצבר במהלך הלחימה.

גם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, התייחס לאפשרות של חידוש הפעילות הצבאית. בשיחה עם שגרירים ודיפלומטים בטהרן אמר כי איראן מקווה שוושינגטון תבחר בדרך הדיפלומטית, אך הבהיר כי ארצו נערכת גם לתרחיש אחר.

"אם הם יפנו שוב לפתרונות צבאיים, אנחנו מוכנים יותר מבעבר וננקוט בכל פעולה שתידרש כדי להגן על עצמנו", אמר עראקצ'י.