אלפי משתתפים באמירת הלל במתחם הנובה ברעים

אלפי בני אדם הגיעו הבוקר (שישי) למתחם מסיבת הנובה ברעים, המקום שבו התחולל הטבח, והתכנסו יחד לאמירת הלל ותפילה לזכר הנרצחים ולמען עם ישראל.

בין אלפי המשתתפים נמצאים משפחות שכולות, פצועים ושורדי מסיבת הנובה. את אמירת ההלל מובילים הרב שמואל אליהו ובנו, השר עמיחי אליהו.

בין המשתתפים במעמד נמצא רמי דוידיאן, שפעל להצלת צעירים במהלך הטבח, וכן הרב איתן שנרב, אביה של רינה שנרב הי"ד.

לצדם הגיע אליהו ליבמן, אביו של אליקים ליבמן הי"ד, וכן אלקנא פדרמן, ששימש קב"ט מסיבת הנובה.

במעמד משתתף גם אבישי דוד, אביו של אביתר דוד, לצד משפחות נוספות שהגיעו למתחם והצטרפו לתפילה.