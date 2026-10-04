הרמטכ"ל בכנס להצגת לקחי ה-7 באוקטובר צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הצהיר היום (ראשון) כי צה"ל נדרש להגדיל את סדר הכוחות שלו ולהיערך למלחמה שתפרוץ בהפתעה, כחלק מהלקחים המרכזיים שהופקו מאירועי 7 באוקטובר.

"גודל צה"ל הוא העומק האסטרטגי שלנו", אמר זמיר בכנס שבו סוכמו תחקירי המחדל והוצג מצב הטמעת הלקחים.

הכנס נערך במחנה גלילות בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל נפתח בדקת דומייה לזכר הנופלים בטבח 7 באוקטובר.

"בחרתי לכנס היום את פורום המפקדים הבכיר של צה"ל, ערב יום הזיכרון הלאומי לאירועי ה-7 באוקטובר, כמסר", אמר זמיר. לדבריו, בצה"ל בוחנים את הטמעת הלקחים "מתוך הכרת גודל המחדל למול ההבנה שאסור לנו לשקוע בהם, אלא ללמוד, להפיק לקחים, להשתפר ולנוע קדימה".

במהלך הכנס סוכמו תחקירי 7 באוקטובר והוצגו הלקחים המרכזיים שעלו מהם. גופי המטכ"ל הציגו את הפעולות שננקטו להטמעת הלקחים ואת מנגנוני הבקרה על יישומם, לצד התייחסויות של המפקדים.

דקת דומייה בפתח הכינוס צילום: דובר צה"ל

זמיר הודיע כי התהליך הנוכחי הוא רק השלב הראשון בתחקור המלחמה כולה. לדבריו, שנת 2027 תוגדר בצה"ל כשנת תחקור המלחמה והפקת הלקחים ממנה, הן ברמה הזירתית והן ברמה הכלל-צה"לית. במסגרת התהליך צפויים להסתכם גם תחקירי מבצע "שאגת הארי", ובהמשך כלל לקחי המלחמה.

אחד השינויים שעליהם הצביע הרמטכ"ל נוגע לתרחיש שאליו צה"ל נדרש להיערך. "אנחנו בונים את אסטרטגיית צה"ל כשתרחיש הייחוס שלנו הוא מוכנות למלחמה בהפתעה ובכלל זה סיכול איומים חמורים בהתהוותם - זהו המצפן האופרטיבי שלנו", אמר.

זמיר התייחס ישירות לכישלון הצבא ביום המתקפה. "ב-7 באוקטובר צה"ל כשל כישלון חרוץ", אמר, אך הוסיף כי בהמשך המלחמה הצבא "קם על רגליו" ופעל בזירות השונות. לדבריו, "האמירה שלנו ברורה: מי שיאיים לפגוע בנו ובונה את היכולות לכך - נפעל מבעוד מועד ונכה בו מכה נחרצת".

הרמטכ"ל סימן את הרחבת סדר הכוחות כאחד הלקחים המרכזיים מהמלחמה. "אחד הלקחים הגדולים ביותר שלנו הוא הצורך להרחיב את שולי הביטחון. מדינת ישראל היא מדינה קטנה בגודלה הגאוגרפי וללא עומק קרקעי, הנמצאת תחת איומים רב-זירתיים", אמר.

לדבריו, המענה לכך מחייב שינוי בגודלו של הצבא. "אנחנו צריכים לבנות את סד"כ צה"ל אל מול כלל האתגרים והאיומים. גודל צה"ל הוא העומק האסטרטגי שלנו. לפיכך עלינו להגדיל את צה"ל ולהתאימו למשימותיו המתרחבות".

במהלך הכנס העניק זמיר תעודת הערכה לרנ"ג ו' מיחידה 8200, שהתריעה לפני 7 באוקטובר כי חמאס ערוך למתקפת פתע נרחבת. הרמטכ"ל הציג אותה כדוגמה לחשיבותה של חשיבה ביקורתית בתוך הצבא.

"ו' היא דוגמה מובהקת לאומץ לב מחשבתי ולמקצועיות", אמר. "בתרבות הארגונית שלנו אסור לאפשר שיח מרצה, עריצות מחשבתית או דיכוי של חשיבה ביקורתית. עלינו כמפקדים לוודא שאנו דורשים מאנשינו חופש הבעת דעה כמרכיב חיוני בתרבות המבצעית שלנו ובמסגרות שלנו".

בסיום דבריו התייחס זמיר גם למצב הכוננות הנוכחי בצה"ל. "צה"ל כולו מצוי במוכנות מתמדת. כולנו על המשמר. חובתנו למנוע הפתעה ולהיערך להפתעה", אמר. "אנחנו מצויים בתקופה של מתיחות ודריכות וכל אחד בגזרתו צריך להיות דרוך ומוכן".