שר החוץ גדעון סער החליט הערב (ראשון) להכריז על יו"ר מפלגת הירוקים בבריטניה, זאק פולנסקי, כמנוע כניסה לישראל, בעקבות החלטת המפלגה המגדירה את הציונות כ"גזענות".

ממשרד החוץ נמסר כי מדובר ב"צעד ראשון", וכי ההחלטה על מניעת כניסתו של פולנסקי תואמה עם הרשויות הרלוונטיות.

המהלך מגיע לאחר שמפלגת הירוקים אישרה אתמול בכינוס שערכה הצעה המגדירה את הציונות כ"גזענות" וקוראת להקמת מדינה פלסטינית אחת שבה יינתנו "זכויות שוות לכולם", לרבות ליהודים.

בהצעה שאושרה אין אזכור להמשך קיומה של מדינת ישראל, וגם פתרון שתי המדינות אינו מוצג בה כאפשרות להסדר עתידי.

את ההצעה הגישה קבוצת החברים "ירוקים למען פלסטין". 56% מהמשתתפים בהצבעה תמכו בה ו-44% התנגדו. בסך הכול השתתפו בהצבעה 1,835 בני אדם, מתוך יותר מ-200 אלף חברי המפלגה.

פולנסקי, מנהיגה היהודי של מפלגת הירוקים, נמנע בהצבעה, בעוד סגנו המוסלמי תמך בהצעה.

בנוסח שאושר מתוארת הציונות כ"אידאולוגיה פוליטית הקוראת להקמת מדינה יהודית המבוססת על לאומיות אתנית - תוך הדרה של האוכלוסייה הלא-יהודית שבה".

במשרד החוץ תקפו בחריפות את ההחלטה וטענו כי היא מעניקה לגיטימציה למאבק מזוין נגד ישראל וקוראת להקמת מדינה פלסטינית "מהים עד הנהר", שמשמעותה, לטענת המשרד, חיסולה של מדינת ישראל.

"ההחלטה מהווה טקסט אנטישמי מובהק על פי הגדרת IHRA, שכן היא שוללת את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית", נמסר ממשרד החוץ.

מוקדם יותר תקף משרד החוץ את מפלגת הירוקים וטען כי היא "הפסיקה לתפקד כמפלגה פוליטית והפכה לגוף תומך טרור".

עוד נמסר: "הירוקים אימצו רשמית את הצבע הירוק של החמאס ואת המשנה האידיאולוגית שלו שקוראת לחיסול מדינת ישראל באמצעות מאבק מזוין".

במשרד החוץ קראו גם למפלגות הפוליטיות בבריטניה, ובראשן מפלגת הלייבור, להתנער מההחלטה. "על כל המפלגות בבריטניה, ובראשן מפלגת הלייבור, להתנער מיידית וחד-משמעית מהטקסט המעוות הזה", נמסר.